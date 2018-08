Así es la dieta de Jorge Javier Vázquez en 2018

Jorge Javier Vázquez ha adelgazado, a las puertas de este verano, y se ha quedado en 70 kg. ¿Y cómo lo ha hecho? Gracias a la dieta Pronokal, la misma que en su día ayudó a reducir nada menos que 60 kg a su compañera de televisión, la presentadora Carlota Corredera.

Ya sabemos la relación amor-odio de Jorge Javier con el peso. Él siempre ha querido mantener una figura esbelta pero a veces es muy difícil. Y ya lo ha intentado veces.

Dieta Pronokal, ¿en qué consiste?

Más que una dieta, se trata de un método, y se basa en un programa personalizado de pérdida de peso bajo control médico basado en una Dieta Proteinada. El objetivo no es sólo la pérdida de peso, sino el mantenimiento de los resultados obtenidos a largo plazo.

Para lograrlo se apuesta por un cambio de hábitos, el apoyo constante de un equipo de profesionales y el seguimiento del paciente, también alcanzado el objetivo. Con este método, el paciente permite quemar calorías de forma más eficaz, y de establecer una serie de cambios internos que deben combinarse con un estilo de vida más saludable.

Lo cierto es que Jorge Javier Vázquez no solamente ha utilizado este método para perder peso pues también hace ejercicio intenso, y ya sabemos que ha pasado por el quirófano más de una vez. Esperemos que este método sea el definitivo.

El efecto rebote de Carlota Corredera

Como hemos dicho, el presentador ha seguido el mismo método que su compañera en “Sálvame” a la hora de adelgazar. Recordemos que Corredera, hace algo menos de un año, perdió 60 kilos gracias a una intensa dieta que le llevó a alcanzar el peso deseado.

Pero, ahora parece que el llamado efecto rebote de muchas dietas podría estar afectándole, pues vemos como el tratamiento que tantas alegría le había traído no le garantiza una permanencia en el peso con el que terminó su dieta. No es una sorpresa porque los médicos ya vaticinaron que tras el método Pronokal podría sufrir este efecto rebote. Al parecer, una rápida pérdida de peso no se puede mantener a largo plazo al ser una dieta puntual y no de un cambio en su estilo de vida.

La dieta debe ser dieta gradual y moderada, alargándose en el tiempo, para conseguir mantenerse en el peso tras el paso del tiempo. Ello combinado con ejercicio y cambiar de estilo de vida hacia una más saludable.