Descubre las propiedades de la carne de buey

La carne de buey está clasificada dentro de las carnes rojas. Tiene fantásticas propiedades para la salud, si bien debemos moderar su consumo. Suele ser rica en proteínas de alto valor biológico y se absorbe mejor que las proteínas de origen vegetal.

Posee vitaminas y minerales, especialmente el hierro, siendo buena para dar energía y evitar situaciones de anemia.

Propiedades y beneficios de la carne de buey

Vitaminas del grupo B

Además de muchas otras, la carne de buey es rica en vitaminas del grupo B, si bien hay que remarcar que la ternera es más rica en este tipo de vitamina.

Esto aporta beneficios para regular el organismo, como es el buen funcionamiento del sistema nervioso, corazón y cerebro. Además, favorece la actividad oxigenadora intercelular, y colabora en la regeneración de tejidos como piel, cabello, uñas y mucosas. Las vitaminas B3 y B6 sirven para la producción de glóbulos rojos y ayudan a mantener el sistema inmune.

Minerales

Como hemos especificado, también contiene minerales como el hierro, siendo bueno para las personas que suelen tener anemia. El médico suele recomendar que, entre otros alimentos, coman, de vez en cuando, carne de buey o de ternera. Además posee otros minerales, como el yodo, manganeso, zinc y selenio.

A tener en cuenta

Un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, realizado en 2011, aseguraba que sólo 3 de cada 10 restaurantes sirven carne de buey auténtica. Así que muchas veces suelen dar carne de vaca por buey. Es muy importante que se exija calidad para consumir carne realmente excelente.

Podemos describir que la carne de buey suele tener una grasa corpulenta, compacta y blanca. Mientras que también se puede exigir ver el etiquetado, tanto cuando estamos en el supermercado o bien cuando pedimos en un restaurante. En las etiquetas suele describirse el número de referencia, el origen de la carne, el tipo de animal, la denominación, etc.

Una dieta sana y equilibrada es la que se compone por alimentos variados. De manera que las frutas y las verduras son esenciales, además de los pescados. Y aunque se puso en alerta que la carne de buey y ternera no era del todo buena, esto no acaba de ser o cierto; basta con reducir y moderar su consumo pero no anularlo.