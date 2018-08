5 consejos para empoderarse

Buscar el bienestar y el éxito, tanto en el terreno personal como en el laboral es la lucha diaria de una gran parte de las personas. Ahora se estila mucho el verbo empoderarse, procedente de ganar poder o empoderamiento.

Ello se refiere a hacer frente al yo puedo de toda la vida, a través de diversas técnicas que nos ayudan a ser mejores cada día en todos los ámbitos. Ganar autoestima no es tan complicado. Podemos empezar a practicarlo desde hoy mismo.

Cómo empoderarse

Conocerse a uno mismo

No hay manera de triunfar en la vida si no nos conocemos bien. Es decir, debemos saber a ciencia cierta cuáles son nuestras fortalezas y también debilidades. De esta manera trabajar el empoderamiento es mucho más fácil porque sabremos más sobre nosotros mismos y actuaremos en consecuencia.

Positivismo

Cuando andamos con actitud negativa en la vida, entonces tendemos a frenarnos. Debemos, pues, concentrarnos en el positivismo para hacer frente a cambios, nuevas etapas y metas que superaremos si tenemos las herramientas para hacerlo y pensamos que lo haremos.

Saber perdonar

Es tan complicado y a la vez tan fácil, que nos deja espacio para afrontar los problemas con los demás de forma rápida. Saber perdonar nos libera, nos deja espacio para avanzar, y aporta una energía positiva que necesitamos sí o sí para empoderarnos. Perdonar no solamente nos hace sentir bien con los demás sino también con nosotros mismos.

Saber elegir

No es fácil elegir el camino adecuado. A veces, deberemos pedir ayuda para saber cuál es la mejor elección y no equivocarnos. Pero nosotros mismos, gracias a nuestro autoconocimiento somos quienes damos el paso para elegir. Y si nos equivocamos habremos aprendido qué es lo mejor para no volver a caer. En los errores está el camino y la base para avanzar. Hablar del fracaso es algo bastante normal en otros países, aquí no tendemos a hacerlo y es clave para poder avanzar y tener éxito. De hecho, sin fracaso no hay éxito.

Rodearse de personas que suman

También es algo básico, pero muchas personas no lo saben. Rodearse de personas que nos aportan experiencias positivas, nos hacen avanzar y suman más en nuestra vida nos conducirá al éxito personal. Tomar las riendas de nuestra vida no quiere decir ir solos, si vamos acompañados, es mucho mejor.