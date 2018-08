Cómo preparar una comida que no engorde nada

Tanto en verano como durante el resto del año queremos comer de forma saludable, con los nutrientes necesarios pero que además no permitan mantener nuestro peso a raya. Hay determinados alimentos y comidas que no solamente harán que no aumentemos de peso sino que pueden hacer que bajes también esos kilos que te sobran. Para esto es importante contar con los consejos de un nutricionista y hacer ejercicio varios días a la semana.

Lo más destacado es combinar alimentos que no engordan para elaborar comidas sanas y apetecibles. También hay que tener que presente la importancia de hidratarse correctamente, seguir una dieta ordenada, cumplir unos horarios, desayunar de manera abundante (y sana, claro) y cenar más bien ligero, y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

Fuente de proteínas

En los platos de estas comidas debe haber siempre una fuente de proteína esencial. Por ejemplo pollo, pescado, huevos o legumbres para las personas que no consumen productos de origen animal.

Hidratos de carbono

Tampoco faltarán los hidratos de carbono para complementar al plato. Puede ser arroz, quinoa, chía u otro tipo de semillas, pero en pequeña proporción, siempre según sea el alimento principal.

Verduras

También vamos a necesitar un poco de verduras. Pueden ser verdes o de otra clase. Lo mejor está en la variedad.

Siempre frutas

El postre es importante que sea una variedad de frutas, a modo de macedonia, con el fin de aportar otros nutrientes. Son tan sanas y nutritivas que nos encantan en cualquier momento.

Refrescantes ensaladas

Como plato completo, o como segundo, las ensaladas no solamente son refrescantes para el verano sino que además llevan los diversos tipos de alimentos vistos anteriormente. No vale meter de todo en la ensalada (embutidos, quesos…) esto no es nada bueno y sí nos hará engordar.

Pasta

Algo parecido sucede con la pasta. Sin abusar de ella, contiene hidratos y proteínas (las que queramos poner) pero no podemos recargar demasiado ni tampoco abusar de las salsas y los quesos en la pasta.

Boles saludables

En los últimos tiempos se están imponiendo los boles con diversos ingredientes. La mayor parte llevan los alimentos antes descritos. Suelen juntar semillas, frutos secos, frutas, yogures o carne de ave y son realmente contundentes. Y no engordan.