Cómo aliviar el dolor de pies

Muchas personas sufren de dolor de pies y sus causas son variadas. Están conformados por más 100 músculos, 33 articulaciones, 26 huesos, y varios ligamentos y tendones.

No somos conscientes de que los pies son la base de todo y no los cuidamos como es debido. Por trabajo, por dolor en los pies, lesiones, sobrepeso, caminar o andar… como vemos el dolor puede venir de muchas maneras.

Cómo frenar el dolor de pies

Según sea el problema, el tratamiento también será diferente pues todo depende del tipo de dolor y de su causa directa. Cuando estamos con dolor de pies continuo es vital que visitemos al médico, al podólogo o al fisioterapeuta que es quien nos va a recomendar los mejor tratamientos para aliviar el dolor de pies de forma profesional.

Masajes

Ir a que nos den masajes o bien hacerlos en casa una vez aprendidas las técnicas es una de las mejores formas de mitigar este dolor cuando es debido por cansancio, estrés o por pasarnos el día de pie.

Lo mejor es utilizar aceites esenciales que son antiinflamatorios y aportan toda clase de beneficios relajantes para aliviar el dolor. El masaje puede hacerse en todo el cuerpo y detenerse en la planta del pie hasta llegar a los dedos. Hay muchas técnicas y masajes específicos para ello, especialmente los que proceden de oriente.

Spa

En el spa, además de masajes, podemos disfrutar de tratamientos de hidroterapia que combinan el agua caliente con la fría. En el recorrido de spa hay una zona llamada pediluvio que suele tratar los pies para que se relajen. De esta manera también podemos mitigar el dolor leve y además adquiriremos pleno bienestar cuando estamos algo estresados.

Cambiar de calzado

Determinados zapatos hacen que los pies acaben doloridos porque no van bien, nos inflaman el pie o bien no son cómodos. De manera que a la hora de comprar zapatos no pueden ser ni holgados, ni producir roces, ni tampoco ajustados.

Almohadillas o juanetes

Este remedio va bien cuando el dolor está concentrado en un área específica. Nos va a prevenir de sufrir más dolor y de que vaya a más.

Visitar al fisioterapeuta

Cuando el dolor no es leve sino que se vuelve crónico y nos hace bastante daño entonces podríamos tener una lesión o algo más grave. La visita al fisioterapeuta es totalmente necesaria.