Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC): síntomas y tratamiento

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC es una enfermedad basada en la inflamación de los pulmones que obstruye el flujo de aire desde los pulmones.

Se produce por varias causas, desde estar expuesto a gases irritantes durante mucho tiempo, y por el humo de los cigarrillos, pues la causa principal de esta enfermedad es el tabaquismo, especialmente en los países desarrollados.

Principales síntomas de la EPOC

Los síntomas de la EPOC suelen ser leves al principio o bien no desarrollarse hasta más adelante, por lo que los afectados no se dan cuenta o no dan la suficiente importancia a sus síntomas.

De manera que suelen empeorar al paso del tiempo y es entonces cuando se recurre al médico. Recomendamos hacerse chequeos cada seis meses, especialmente si es fumador o a estado expuesto a gases durante bastante tiempo.

Entre los signos que acompañan a esta enfermedad destaca la tos con expectoración de moco, dificultad para respirar, cansancio, ruidos cuando se respira, presión en el pecho, exceso de mucosidad en los pulmones, infecciones respiratorias, pérdida de peso, hinchazón de piernas.

Debemos destacar que estos síntomas no suceden por igual en todas las personas y como hemos comentado al principio serán más leves.

Esto signos pueden empeorar y cuando hay complicaciones entonces pueden producirse importantes problemas de salud, como trastornos cardiacos, infecciones respiratorias y neumonía, fatiga muscular y trastornos del sueño.

Tratamiento a aplicar

Ante tales síntomas, el médico debe establecer un diagnóstico a medida y marcar unas pautas que definen su tratamiento. Todo ello pasa por:

Dejar de fumar. Es una de las primeras consideraciones sobre todo cuando la causa está directamente relacionada con el tabaquismo.

Evitar inhalación de gases tóxicos. Cuando se tiene EPOC también es importante alejarse de los gases tóxicos que nos han producido esta enfermedad sea por trabajo u otras cosas.

Medicamentos. El tratamiento farmacológico incluye medicamentos (inhaladores de broncodilatadores, antibióticos, esteroides o antiinflamatorios).

Terapias pulmonarias. Si lo creen necesario, los médicos también pueden aplicar terapias respiratorias que pueden incluir oxigenoterapia y programa de rehabilitación pulmonar. Pues pueden mejorar la calidad de vida del paciente, y con ello hacer que la función respiratoria y cardiaca evolucione en positivo.