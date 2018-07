Cómo afecta la sal en el colesterol

La sal es necesaria para nuestro organismo siempre que se consuma con moderación. Necesitamos 1,25 g de sal al día, menos de un cuarto de una cucharilla de café. Pero solemos tomar entre 1 y 3 cucharillas al día.

Cuando nos pasamos, entonces, puede haber diversidad de problemas como la retención de líquidos y el aumento de la presión arterial. De manera que está comprobado que, cuando nos nutrimos de una alimentación sana, compuesta por frutas, verduras y legumbres y alimentos bajos en sal y no procesados, la salud gana y el colesterol malo disminuye en gran medida.

Sal y colesterol

La sal en si no contiene grasa pero está presente en muchos alimentos que tienen grasas saturadas o trans. Éstos hacen subir el LDL o colesterol malo, de manera que la sal en sí no afectaría al colesterol, pero sí una ingesta elevada de alimentos con grasa y también con este ingrediente.

Junto a la subida del colesterol, aparecen toda clase de problemas circulatorios y cardiovasculares. De todas maneras, debemos consumir sal de forma moderada.

Además debemos tener presente que un 10% de la sal que consumimos está presente de forma natural en los alimentos frescos mientras que la que solemos añadir en la cocina es el 15% del consumo. El 75% es de los alimentos antes mencionados que suelen estar precocinados y que no son favorables para la salud en general y mucho menos para el colesterol.

¿Cómo reducir el consumo de sal?

Lo mejor es nutrirnos de alimentos que sabemos que no llevan sal. Es la mejor manera que seguir con una dieta saludable que no provocará problemas. Por otro lado, recomendamos no aliñar con este ingrediente, si no con otros sustitutivos como especias o hierbas.

Deberemos mirar bien cada etiqueta de los productos para comprobar qué alimentos tienen más o menos sal. Mientras que dejaremos de lado las bebidas azucaradas, los estimulantes como el café, y los alimentos procesados, trans o bien precocinados que son las más perjudiciales.

Si tenemos el colesterol alto todas estas acciones además deben compaginarse con la práctica de ejercicio para poder relajarse y evitar perjuicios en el corazón. Por otro lado, al tener el colesterol algo alto es importante hacer revisiones y análisis constantemente y ser examinados por el médico.