Obstrucción de la trompas de Falopio: causas y tratamientos

La obstrucción tubárica o de las trompas de Falopio se produce cuando éstas quedan tapadas siendo una importante causa de infertilidad femenina. Estudios establecen que en un 24% de los casos de infertilidad femenina existe algún tipo de alteración en las trompas.

La unión de óvulo y espermatozoide produce la fecundación en las trompas de falopio, de manera que si éstas quedan obstruidas, el embarazo natural no se da y requiere de un tratamiento.

Causas de la obstrucción de trompas

Infecciones por transmisión sexual

La obstrucción de las trompas de Falopio puede tener lugar a causa de inflamaciones producidas por infecciones. Suelen aparecer cuando se desarrolla por ciertas enfermedades de transmisión sexual ETS.

Inflamaciones agudas

Otras causas tienen lugar por la piosalpinx o inflamación aguda de las trompas. Esto pasa porque se bloquean al estar llenas de pus.

Endometriosi

Es cuando se da el crecimiento de tejido de endometrio en zonas alejadas de la cavidad uterina como las trompas de Falopio. Las adherencias provocadas por la endometriosis dañan la trompa, alterando su anatomía.

Cirugía

Cuando se realizan intervenciones de cirugía existe la posibilidad de que la zona pélvica afecte a la anatomía de las trompas y se produzca una obstrucción.

Tratamiento de la obstrucción de trompas

Primeramente debe hacerse un buen diagnóstico de la obstrucción y determinar cómo se resuelve el problema. Ahora los diagnósticos son bastante precisos y suelen hacerse gracias a la histerosalpingografía, una prueba para determinar si las trompas están o no bloqueadas.

Hay diversos tipos de obstrucción de trompas de Falopio. Si es unilateral, puede haber embarazo pero seguramente cueste más que si se tienen las trompas correctas. Si la obstrucción es bilateral, puede hacerse cirugía laparoscópica para desbloquear las trompas.

Cuando no es posible o el tratamiento no ha llegado a buen puerto, entonces, y es una técnica cada vez más empleada, el tratamiento es la fecundación in vitro (FIV). Actualmente hay probabilidades altas de quedarse embarazada mediante FIV porque los procedimientos son más rápidos aunque pueden llegar a ser costosos en el tiempo y económicamente.

En estos casos los óvulos son fecundados en el laboratorio y los embriones generados se transfieren al útero materno para que se implanten y haya embarazo.