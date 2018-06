Real food: Qué es la ‘comida real’ y las clave de su éxito

A lo largo de la historia, la alimentación se ha centrado principalmente en los nutrientes y las calorías, en vez de en los alimentos propiamente dichos. Y es que, cuando se habla de alimentación, la gran mayoría de ocasiones se hace en términos de hidratos de carbono, grasas, proteínas, y otros nutrientes.

No obstante, poco o nada tienen que ver con la salud ya que esta se vincula con la salud. Hay que tener en cuenta que los alimentos tienen una matriz alimentaria compleja, de modo que son saludables en su manera natural, sin ningún tipo de procesamiento. No obstante, el grado de procesamiento de las materias primas muchas veces no se tiene en cuenta, ni los efectos que tienen sobre los alimentos y la repercusión que tienen en el estado de salud.

¿Qué es el real food?

De esta manera nace lo que se denomina el movimiento realfooding, el cual busca defender la comida real, luchando contra una sociedad en la que la obesidad es un trastorno cada vez más frecuente, tanto en mayores como en niños, y en el que el consumo de alimentos ultraprocesados está muy extendidos.

Se conoce como realfooding a un estilo de vida basado en consumir únicamente comida de verdad, evitando así los alimentos ultraprocesados. Defiende el derecho a que la población pueda alimentarse de un modo saludable.

Así, el en el grupo de comida real se encuentran todos aquellos alimentos que sean mínimamente procesados, o aquellos cuyo procesamiento industrial o artesanal no haya afectado de forma negativa a la calidad de la composición o haya perjudicado de algún modo las propiedades de la materia prima.

¿Qué alimentos encontramos?

Se clasifican en este grupo los siguientes alimentos: verduras, hortalizas, frutas, frutos secos, semillas, tubérculos, legumbres, pescados, mariscos, huevos, carnes, cereales integrales, aceites vírgenes, lácteos de calidad, café y hierbas.

En la comida real también se incluyen los buenos procesados, aquellos con un procesamiento industrial o artesanal que resulte beneficioso o inocuo para la calidad de los alimentos en relación a sus propiedades saludables.

Es de destacar que se trata de un movimiento que ha nacido a causa de la gran epidemia que se vive en la actualidad de adultos y niños que sufren trastornos como diabetes tipo 2 a causa del consumo de productos ultraprocesados.