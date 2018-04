¿Sabes qué es la contaminación cruzada y cómo prevenirla?

La contaminación cruzada se produce cuando los alimentos libres de gluten entran en contacto con otros que sí lo tienen, convirtiéndolos en dañinos para el organismo del celiaco. Se puede producir de la manera más fácil e imprevista, provocando diversos efectos, como vómitos, mareos, dolores de cabeza o abdominales, estreñimiento o fatiga. Pueden aparecer inmediatamente, lo que facilita el tratamiento, pero otras veces tardan horas o días. Se puede evitar, te contamos cómo.

¿Cómo prevenir la contaminación cruzada?

En casa existe riesgo de contaminación, por lo que es importante poner en marcha una serie de medidas preventivas. Por ejemplo, reserva en la nevera o en las alacenas un espacio diferenciado para los productos sin gluten, mejor en la parte superior, por si se derrama algo.

Los electrodomésticos deben estar totalmente limpios, sobre todo el horno, el tostador y el microondas. En el caso del tostador, es mejor que tengas uno solo para ti, ya que siempre acaban quedando restos y migas de pan normal, contaminando el alimento que introduzcas. Igualmente, las superficies que utilizas para cocinar deben estar impolutas.

No reutilices aceite, caldos u otros líquidos que se hayan usado para cocinar alimentos con gluten, usa menaje de cocina diferenciado- mejor de metal que es menos poroso- y nunca cocines simultáneamente los alimentos libres de gluten y los que lo contienen.

Comer fuera de casa aumenta las posibilidades de contaminación cruzada

Las posibilidades de sufrir contaminación cruzada se incrementan cuando vamos a comer o a cenar fuera. Todo saldrá a pedir de boca, si eliges un restaurante para celiacos, evitas compartir raciones, compruebas la carta de alérgenos – que un plato no tenga gluten, no significa que no esté contaminado- y te sientas en un espacio de la mesa que controlas, mejor en una esquina, que está menos expuesta a la contaminación.