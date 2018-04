Dieta vegetariana durante el embarazo: todo lo que debes saber

Muchas mujeres que mantienen una dieta vegetariana tienen serias dudas sobre si su condición alimenticia puede entrañar un riesgo tanto para su salud como para la de su bebé cuando están embarazadas. Los falsos mitos y creencias que se han levantado en torno a las dietas ausentes de cualquier tipo de carne o pescado han infundado muchos miedos y clichés en la sociedad.

Lo primero que debemos distinguir es que, si no eras vegetariana y querías empezar a serlo justo ahora que acabas de quedarte embarazada, pospongas este cambio. Aunque el cuerpo se adapta rápidamente a los cambios, no es aconsejable. Si por el contrario, ya lo eras, no hay ningún problema siempre que tu dieta sea completa, variada y rica en los nutrientes esenciales.

Nunca deben faltar en tu dieta vegetariana

Las legumbres nunca deben faltar en tu dieta, dado que serán la base de tu aporte proteico. Necesitarás consumirlas en grandes cantidades, así como alimentos ricos en frutos secos y semillas. Su abundancia de grasas buenas como el Omega 3 lo convierten en alimentos indispensables para tu dieta vegetariana.

Asimismo, vigila que nunca falten huevos ni lácteos. Su calcio y vitamina D, además de su aporte proteico, son vitales para que ni tú ni tu bebé tengáis ninguna carencia de este macro nutriente en ningún sentido. ¡Ah, y no olvides las frutas ni las verduras! Su riqueza en antioxidantes, vitaminas y minerales diversos pueden ofrecer así como también fibra que ayudará a combatir el estreñimiento tan frecuente en el embarazo.

Evita a toda costa…

No por ser vegetarianos, todos los alimentos de este tipo de dietas son buenos. Huye sin miramientos de aquellos ultraprocesados a base de harinas refinadas, azúcares libres y sodios. Alimentos como los cereales de desayuno, los snacks fritos o las barritas de granola no harán ningún favor a tu embarazo.

Y por supuesto, nada de pizzas, hamburguesas vegetarianas congeladas y demás alimentos que, pese a ser admitidos en una dieta vegetariana, siguen constituyendo comidas de poca calidad. Cuida todos los aspectos, y tu condición vegetariana no será ningún problema para tu embarazo.