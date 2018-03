Iniciar una dieta tras meses y meses de caprichos es una tarea de lo más complicada. La mayoría de personas abandonan la aventura antes, incluso, de notar los primeros resultados. Una decisión que choca con dos de los factores que definen cualquier tipo de régimen alimenticio: la paciencia y la constancia. Para superar la fase inicial de tu objetivo, es importante conocer algunos de los errores más comunes e intentar solucionarlos. Perder peso y mantener un buen estado de salud es posible, solo hay que saber cómo hacerlo. ¡Toma nota!

Comer poco

Reducir la cantidad de alimentos es una de las equivocaciones más recurrentes entre los primerizos. Esta técnica puede funcionar los primeros días, pero no es una solución a largo plazo. Adelgazar no consiste en pasar hambre, sino en escoger los alimentos adecuados para tu organismo. Al igual que el número de calorías. No es lo mismo 100 calorías de alimentos frescos y naturales, que las que proceden de ingredientes procesados.

Expectativas poco realistas

Para mantener la motivación durante el régimen, es muy importante marcar metas que no resulten desproporcionadas. Es imposible perder 20 kilos en solo dos semanas. Intenta ampliar tu lista de propósitos poco a poco, a medida que vayas cumpliendo los objetivos anteriores. Si no adoptas esta actitud, la dieta irá siempre acompañada de decepción y frustración.

Obsesión por los alimentos light

Estos no siempre son el mejor aliado a la hora de perder peso. Muchos de ellos incluyen calorías o aditivos ocultos en la gran lista de ingredientes que muestran en su envase. Sustitúyelos por frutas, verduras, cereales integrales, legumbres o proteínas vegetales y animales. Estas son un acierto seguro.

Pesarse todos los días

Cuando inicies una dieta de adelgazamiento olvídate de la báscula. Si recurres a ella todos los días, no verás nunca un cambio importante pues se trata de un proceso que requiere su tiempo. Los expertos recomiendan pesarse cada quince días, para observar una correcta evolución y motivarnos con los resultados obtenidos.

Olvidar el ejercicio

Uno de los errores más extendidos. Una alimentación saludable debe ir siempre acompañada de ejercicio diario. Perder peso es posible si solo cambias tus hábitos alimenticios, pero si lo acompañas de una actividad física que te guste los resultados serán mucho más inmediatos.