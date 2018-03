Los millennials son la generación más obesa de la historia

Los millennials, miembros de la conocida como generación Y, son todas aquellas personas que han nacido entre 1987 y 2000. Los descendientes de la generación X y el Baby Boom, que crecieron entre conflictos bélicos y la inestabilidad económica más arraigada. Unas características muy diferentes a las suyas, entre las que destacan el manejo de la comunicación digital y las nuevas tecnologías, el consumismo, la creatividad, la independencia que define su personalidad y una mayor preparación académica y profesional. Siempre acompañada de la precariedad que ahora define la inserción en el mercado laboral.

Sin embargo, entre estas peculiaridades, ha salido a relucir la más problemática y preocupante de todas: el sobrepeso. Un estudio reciente ha determinado que los millennials son la generación con más obesidad de la historia. Un título que, sin duda, muestra un futuro desolador en el terreno de la salud.

¿Cuál es la causa de obesidad entre los millennials?

La investigación, que ha sido realizada por Cancer Reasearch UK, señala que más del 70% de los millennials británicos padece obesidad en el edad adulta, que se sitúa entre los 35 y los 44 años. Una cifra bastante superior a la de sus predecesores, tan solo la mitad de los baby boomers presentaba algún problema de sobrepeso con la misma edad.

La cuestión radica en el ambiente donde dicha generación ha crecido y madurado. “Las tácticas astutas de marketing en la industria alimentaria y el mayor acceso a comida poco saludable, por lo visto, han contribuido al aumento de las tasas de obesidad”, explica Linda Bauld, responsable de la organización. Una situación que convierte a Reino Unido en el país con más sobrepeso de Europa Occidental, seguido muy de cerca por España. En 2017, el 53% de la población adulta estaba por encima de su peso, una prevalecencia que aumenta a una velocidad alarmante.

Los peligros de la obesidad

En el estudio, el equipo responsable hace especial hincapié en la relación entre la obesidad y los tipos de cáncer más comprometidos para el paciente: mama, intestino, hígado y riñón. Además, la grasa nociva puede dañar sin remedio las células del organismo, desarrollar enfermedades del corazón o sufrir apnea del sueño, entre otras afecciones.

“Existe el peligro de que el sobrepeso se normalice, ya que sabemos que muchas personas luchan para reconocer la obesidad en sí mismas, y con frecuencia no pueden ver cuándo su hijo tiene sobrepeso”, asegura Russell Vines, profesor del Royal College of Pediatrics and Child Health. Un peligro similar al del tabaquismo y del cuál debería alertarse.