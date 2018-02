¿Alguna vez han aparecido alrededor de tus ojos unas pequeñas protuberancias de color blanco? Este síntoma, conocido como milia, son sacos cerrados que se forman por la acumulación de queratina, una proteína que reside en el cabello, las células de las uñas o la superficie de la piel. El problema surge cuando esta última no es capaz de eliminar las células muertas, provocando una obstrucción en los poros.

La milia no entiende de género o edad, sin embargo, son los recién nacidos los más propensos a desarrollarla. Normalmente, los quistes brotan en la zona de la cara, en especial en las mejillas y los párpados. A pesar de que no causan ningún tipo de dolor o picazón, algunos lo consideran una molestia en el ámbito estético. Pues, en muchas ocasiones, la milia no desaparece hasta pasados varios años.

¿Que causa un quiste de milia?

Aunque en los infantes el origen de la milia es desconocido, entre los adultos existe una vinculación directa con daños o enfermedades de la piel. Como por ejemplo quemaduras, el uso prolongado de cremas con esteroides, procedimientos de rejuvenecimiento o la exposición excesiva a la luz solar.

¿Cómo podemos tratarla?

En el caso de los bebés, la milia no requiere ningún tipo de tratamiento, los quistes suelen desaparecer a las pocas semanas. En cambio, el resto de pacientes deben convivir con ellos durante un tiempo más extendido. No obstante, existen multitud de métodos que ayudan a agilizar el proceso. Hablamos de tratamientos con fines cosméticos, capaces de despegar la milia y drenar su contenido: