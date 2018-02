El próximo 14 de febrero, las parejas de todo el planeta celebrarán ilusionados el día de San Valentín. La fecha escogida para dar rienda suelta al amor a través de los gestos más románticos y apasionados. Sin embargo, no todo el mundo cuenta con los mismos recursos económicos, una situación que no impide planificar la velada más especial del año. Además de organizar una cena íntima en vuestra propia casa, existen otros muchos planes que no requieren demasiado dinero y resultan igual de efectivos. ¿Quieres conocer nuestras propuestas?

El atardecer más hermoso

Si tu ciudad cuenta con algún mirador de hermosas vistas, lleva allí a tu pareja por sorpresa minutos antes del atardecer. Podéis llevar algo de picar, poner música en el móvil y sentaros a disfrutar de este espectáculo de la naturaleza. ¿Existe un entorno más romántico? También puede ser el momento oportuno para hacer entrega de tu regalo de San Valentín.

Recuerdos del pasado

Otra opción es hacer una ruta por esos lugares que han marcado vuestra relación. Por ejemplo, el sitio donde os conocisteis o donde celebrasteis la primera cita. Recurre a vuestros mejores momentos juntos y utiliza el día de San Valentín para recordar todo el amor que compartis.

Picnic al aire libre

Si a ambos os gusta la naturaleza, un picnic al aire libre es el plan perfecto para la ocasión. Solo debes comprar algunos alimentos de picoteo y escoger un entorno idílico. Además, puedes acudir antes de la cita para decorar el lugar escogido con guirnaldas, corazones, cojines o farolillos.

Autocine improvisado

Tal y como el cine nos ha enseñado, disfrutar de una película con tu pareja desde el asiento del coche es un plan de lo más romántico. Si tu ciudad no cuenta con un autocine convencional, puedes utilizar tu propio vehículo para improvisar uno. Utiliza un ordenador o DVD portátil, compra palomitas y chucherías, y trasladaros a un lugar desde donde diviséis toda la ciudad de noche. Jamás querréis regresar a casa.

La vuelta al mundo más particular

Los viajes al extranjero son un regalo de lo más costoso, sin embargo, con imaginación es posible organizar una vuelta al mundo desde la comodidad de tu hogar. A través de la decoración e imágenes emblemáticas del destino escogido, podéis simular que celebráis San Valentín en ese lugar al que siempre habéis querido viajar juntos. La música y la cena también pueden ayudar a meteros en el ambiente.