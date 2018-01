¿Qué causa la aparición de cuerpos cetónicos en la orina?

Antes de conocer las causas que motivan la aparición de cuerpos cetónicos en la orina, es importante descubrir la auténtica naturaleza de estos compuestos. Las cetonas provienen de las grasas, son un desecho de ellas, y se producen cuando el cuerpo humano tiene que quemarlas para producir la energía necesaria para su buen funcionamiento.

La presencia de cuerpos cetónicos en la orina o en la sangre indica que el régimen de comidas seguido por el paciente no es el apropiado. Consecuencia directa de los periodos de ayuno demasiado largos, no de la adecuada o insuficiente ingesta de calorías y nutrientes. No obstante, este no es el único desencadenante de dicha afección.

Un síntoma habitual en los diabéticos

Los cuerpos cetónicos también se acumulan cuando el organismo no recibe la cantidad idónea de azúcar o carbohidratos. Bajo esta premisa, una persona con diabetes sufrirá cetosis cuando no tenga suficiente insulina para meter la glucosa dentro de las células. Estas creerán que no hay azúcar en el organismo y utilizarán las grasas como fuente de energía.

Otra situación propensa a la aparición de cuerpo cetónicos en la orina es cuando un diabético está en ayunas o con vómitos durante más tiempo del habitual. En este caso, las cetonas se producen por la falta de glucosa en el individuo.

La mejor forma de confirmar su presencia es a través de un simple análisis de orina limpia, que se realiza utilizando una tira reactiva impregnada de químicos específicos que reaccionan con los cuerpos cetónicos. Al introducir el objeto en la muestra seleccionada, un cambio de color será el principal indicador de la presencia de cetonas en el organismo.

Síntomas de la aparición de cuerpos cetónicos