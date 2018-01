Para que una relación se extienda felizmente en el tiempo, no solo son necesarios los actos románticos, la dedicación o la sinceridad. También lo son esos momentos de intimidad en la pareja, que invitan a una profunda conversación o a un encuentro sexual de lo más revelador. Y es que este es el poder de la intimidad emocional entre dos personas, una sensación de compenetración física y mental que termina por sellar esa ansiada unión.

No obstante, aunque este sea el sueño de cualquier persona, no solo en el ámbito sentimental sino también familiar o de amistad, no todos son capaces de abrir por completo su corazón. Se trata de un camino arduo y complicado que, sin duda, merece la pena atravesar. ¿Qué podemos mejorar para estimular la intimidad con aquellos que nos rodean?

Comunicación recíproca y sincera

Lo más importante de todo es hacer saber a la otra persona tu estado actual. Ya sea de enfado, tristeza o inseguridad. Esta sinceridad levantará la relación sobre unos cimientos de respeto y confianza mutuos, lo que aportará a su vez una mayor intimidad entre ambos.

Reservar un momento para los dos

Muchas veces, el estrés del trabajo y la rutina diaria terminan por absorber los momentos de intimidad en la pareja. Para ello, se recomienda dedicar una parte del tiempo exclusivamente a entrar en comunión con la otra persona. Dejando de lado los agentes ajenos a la relación. Disfrutar de una deliciosa cena, ver una película en el sofá o simplemente conversar son algunas de las opciones.

La seguridad por bandera

La seguridad es un factor de gran relevancia. Debes demostrar la confianza que no solo sientes hacia ti mismo, sino también hacia aquello que habéis construido juntos. El autoestima adopta un papel significativo en la historia.

El tiempo es tu mejor aliado

La intimidad emocional es un proceso que requiere su tiempo y al que debes acceder de manera totalmente natural. No fuerces las cosas, esto podría desencadenar una situación compleja y embarazosa para ambas partes. De igual forma, cuando la intimidad ya sea una realidad, también es importante rebajar la velocidad cuando sea necesario. No siempre es productivo exigir al otro una familiaridad plena.