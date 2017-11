A Jennifer Lopez ‘se le va la mano’ con el vestido en pleno concierto

Vaya, vaya con Jennifer Lopez. Sus vestidos son cada vez más espectaculares. Y sus fans tan contentos. Solo en Instagram llevan 750.000 ‘me gusta’. Se trataba de un concierto que la cantante ofreció en Dubai y quiso poner toda la carne en el asador:

Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 21 de Nov de 2017 a la(s) 6:20 PST

Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 10 de Sep de 2017 a la(s) 9:56 PDT

Jennifer Lopez nació en el Bronx, Nueva York. Su interés en seguir la carrera musical surgió después de lograr un papel secundario en la película My Little Girl. Sus padres en un principio pensaron que no llegaría muy lejos. Pero en 1991 obtuvo su primer trabajo como bailarina y dos años más tardes decidió dedicarse a la actuación de lleno. Además de bailarina y cantante, Jennifer también actúa.Y es que la popularidad de la norteamericana en las redes sociales no deja de crecer. Tiene nada menos que 68 millones de seguidores, solo en Instagram. Es una de las artistas más cotizadas en todo el mundo gracias a su excelente voz. La popular ‘JLo’, a sus 48 años, es además considerada como una de las mujeres más bellas, por encima de otras cantantes y actrices con menos años.

