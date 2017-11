“Nadie me quiere, todos me odian”: el divertido loro con 9 millones de ‘likes’

Este loro se ha convertido en la nueva sensación de internet. Se trata de un loro hembra de nombre ‘Rebeca’. El animalito canta una canción popular de Puerto Rico: “Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito”. El vídeo se ha hecho viral y lleva casi 9 millones de reproducciones. Te dejamos la canción original y su letra:

Nadie me quiere

todos me odian

mejor me como un gusanito.

Le corto la cabeza

le saco lo de adentro

y ¡que rico gusanito!

Con ropa , sin ropa

en cuero y en pelotas

sentado, parado, acostado

y tambien de medio lado

si pones ritmo yo pongo el sonido.

Nadie me quiere

todos me odian

mejor me como un gusanito

le corto la cabeza

le saco lo de adentro

y ¡que rico gusanito!

1 gusanito, 2 gusanitos, 3 gusanitos

que se mueven

de una forma original.

Menea pa’ la izquierda ,

menea pa’ derecha

no pares de hacerlo

muévete , muévete.

También te puede interesar:

Cómo ganarse la vida con un trasero de millón y medio de diámetro.