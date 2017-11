La reacción de este oso al tocar agua por primera vez después de 9 años de tortura

La bilis de oso es utilizada en la medicina tradicional china y se vende muy cara. Es un verdadero negocio: 500 euros el kilo. Ha sido rescatado por la ONG Animals Asia. Ahora vive en semi-libertad en la granja de recuperación que esta asociación tiene en Vietnam. En los últimos años han rescatado a 600 osos en China, pero hay más de 10.000 en este país y 1.200 en Vietnam.

Para facilitar la extracción el líquido el oso es mantenidos en jaulas en las que no se pueden mover. Y así están toda su vida. La bilis se extrae mediante un agujero en su abdomen, que dejan abierto con el peligro de infecciones y tumores. Llevan un chaleco de hierro para que no se quiten el catéter. Muchos se golpean fuertemente el estómago porque no aguantan el dolor. En el año 2011 una madre estranguló a su cría, para luego suicidarse golpeándose la cabeza contra una pared. Lo terrible es que este negocio es legal en China, no así en Vietnam.

Los animales rescatados necesitan cirugía para extirpar las vesículas biliares. Además requieren innumerables cuidados médicos por la falta de garras, heridas infectadas, dientes rotos. Y muchos tienen cáncer de hígado como resultado de ser ordeñados por su bilis.

