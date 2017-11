Boda en Halloween: se casan en un cementerio y llegan al enlace en coche fúnebre

Ya lo dijo el torero, “Hay gente ‘pa to”. Como esta pareja formada por los portorriqueños Sheila Camuy e Idelfonso Pérez. Una celebración de Halloween un tanto particular. Se casaron a las 5 de la tarde en un cementerio. Fue idea de la novia, que quería que todos sus seres queridos estuvieran presentes. Como su padre y uno de sus hijos fallecieron, Sheila pensó que debía casarse donde ellos estaban enterrados: en el camposanto de Sábalos.

La novia llegó en un coche fúnebre del que colgaban dos coronas de difuntos. Su vestido negro, negro. Y el rostro cubierto con un velo del mismo color. No solo les acompañaron la familia si no también los propietarios de la funeraria. Estaban encantados porque “es la primera vez que participamos en algo así, y con un motivo alegre”. La marcha nupcial fue la de la película de Tim Burton ‘Pesadilla antes de Navidad’.

“Cuando se lo dije a mi madre -cuenta Sheila a Primerahora- la primera reacción fue terrible. Pero al final ella me apoya en todo. Respeta mucho mi creencia que es creer en Dios y el resto son opiniones de cada uno”. Así lo cuenta la progenitora: “Lo encontraba raro, no es algo común. Pero como fue su decisión no me quedó más remedio que apoyarle”. La madre del novio comentó que “efectivamente está lejos de lo tradicional pero es decisión de ellos. Ella estaba muy apegada a su papá. También tiene aquí a su hijo. Quería que esos seres, aunque no físicamente, al menos lo estuvieran espiritualmente en este momento tan especial para ellos. Todo lo que sea para su bien, cuentan con mi bendición”.

Sobre el uso del ataúd en la celebración dijo que “todos vamos para allá, aunque los quemen, vamos ahí”. El novio señaló que en todo momento apoyó la decisión de su prometida. “Ambos estamos de acuerdo porque aquí está parte de su familia, su papá, su hijo, sus tíos, su abuela y ese era su sueño. Y aquí estamos cumpliendo su sueño”. Pues ya tienen su Halloween para recordar.

