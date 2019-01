Una forma diferente de tomar dorada es con esta receta de dorada rellena con setas. Toma nota de sus pasos y disfruta de un intenso sabor.

La dorada rellena con setas es un plato un poco trabajoso de hacer, pero delicioso. Combina sabores dulces y salados, del campo y el mar, de una forma muy natural. Posee grandes virtudes nutricionales, pues tanto la dorada como las setas aportan abundantes proteínas al organismo. Ambos son dos productos muy cotizados en la cocina actual, con un intenso sabor que se combina.

La dorada debe adquirirse fresca, igual que el resto de pescados. Respecto de las setas, si no se encuentran frescas o no son de temporada, pueden utilizarse congeladas, enlatadas o en conserva, etc.

Ingredientes:

1 lomo de dorada de 300 g

150 g de setas

5 tomates

1 cebolla mediana

1 cucharadita de azúcar

2 ajos

100 g de queso crema (de untar)

Sal al gusto

Pimienta al gusto

1 cucharada de mantequilla

½ taza de vino dulce

4 cucharadas de aceite virgen extra

Cómo preparar dorada rellena con setas:

Calentar una cacerola con agua. Poner a cocinar los tomates durante 20 segundos a partir de que el agua empiece a hervir. Luego retirar del fuego y poner en un recipiente con agua fría. Pasados 30 segundos, escurrir y retirar la piel. Cortar los tomates en cuartos y retirar las semillas. Cortar en cuadros pequeños y reservar. Pelar y cortar la cebolla y los ajos finamente en cuadritos. Reservar. Calentar una sartén con un chorro de aceite de oliva. Cuando esté caliente, añadir la cebolla. Sofreír hasta que se transparente y añadir los ajos al sofrito. Después de un minuto incorporar los tomates. Cocinar a fuego medio durante cinco minutos, agregar el azúcar. Esperar unos minutos más y retirar del fuego. Triturar. Una vez que la salsa de tomate se haya enfriado, mezclar bien con el queso crema hasta que quede una pasta homogénea. Agregar una capa sobre una placa para hornear. Cortar las setas en trozos medianos y saltearlos en una sartén con mantequilla. Agregar sal y pimienta al gusto. Agregar el vino y dejar sudar por 15 minutos. Retirar del fuego. Poner a punto de sal y reservar. Cortar el lomo de dorada (con piel) a modo de libro. Rellenar con la pasta de queso crema y guardar en la nevera durante 2 horas. Pasado este tiempo, retirar de la nevera. Dorar la parte exterior en una sartén. Finalmente, hornear en un horno precalentado a 180 °C durante 10 minutos y servir.

¿Dorada rellena con setas con un toque de tomate y queso crema? Si quieres lucirte con un plato, sin lugar a dudas este es el indicado. Sorprende a todos con este estupendo manjar.