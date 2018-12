La receta de polvorones veganos nos permitirá traer a la mesa un dulce tradicional un poco distinto. La base principal de los polvorones es la manteca de cerdo, un ingrediente que tiene bastantes enemigos, no solo entre los veganos o vegetarianos, hay muchas personas que no ven con buenos ojos eso de comerse la grasa procedente de este animal. Para todos aquellos a los que el cerdo no les apasiona especialmente, esta receta de polvorones es perfecta. Sustituiremos la grasa animal por un poco de aceite de oliva que conseguirá un efecto muy similar. Toma nota de cómo se preparan unos polvorones veganos de excepción.

Ingredientes:

200 ml de aceite

1 cucharada de canela

350 gr de harina

125 gr de almendras molidas

6 cucharadas de sirope de agave

50 gr de azúcar moreno

Cómo preparar unos polvorones veganos