Receta de paté de bacalao

El paté de bacalao es una excelente opción para sorprender a invitados, sobre tostadas o galletas saladas. El bacalao es un alimento versátil que admite infinidad de preparaciones. El paté queda riquísimo y sutil; incluso quienes no gustan del pescado, quedan fascinados por su sabor. No importa la forma de preparación, el pescado no puede faltar en una dieta saludable y equilibrada. La carne de bacalao es sabrosa, con una textura agradable al paladar, muy apreciada en las cocinas de todo el mundo.

El bacalao, reúne muchos beneficios para la salud, no contiene calorías, pero sí gran cantidad de nutrientes esenciales. La poca grasa que tiene la carne de bacalao es fuente de Omega 3, buena para el correcto funcionamiento cardiovascular.

Este pescado aporta zinc, selenio, vitamina D, fósforo y proteínas de excelente calidad. Estos componentes ayudan a mejorar la concentración, la memoria y el rendimiento intelectual. Es un alimento indicado para estudiantes y personas que realizan trabajos altamente desgastantes a nivel cognitivo.

El paté de bacalao es una más de las muchas recetas que existen, aprovechando el sabor único de este pescado. Un bocado recomendable para tener preparado en el refrigerador y consumir cuando nos acosa el hambre.

Ingredientes:

½ kilo de bacalao desalado

100 ml de crema de leche

2 dientes de ajo

1 lata de pimiento rojo

1 cucharada de copos para hacer puré de patatas

Sal

Pimienta

Cebollino

Aceite de oliva

Como preparar paté de bacalao:

Escurrir el pimiento. Picar finamente. Calentar un poco de aceite en una sartén. Rehogar el pimiento durante cinco minutos a fuego medio. Añadir los ajos picados. Desmigar el bacalao y agregarlo a la sartén. Saltear durante un minuto. Incorporar la crema de leche y los copos de patata. Seguir la cocción, removiendo de vez en cuando hasta que la preparación espese. Si queda muy compacta, aligerar con un poco de leche. Salpimentar. Apagar el fuego y dejar enfriar. Colocar la mezcla en la licuadora y triturar hasta que quede una pasta homogénea. Colocar el paté en un recipiente bonito o terrina. Tapar con papel film y llevar al refrigerador hasta el momento de servir. Al desmoldar el paté, espolvorear con cebollino picado. Los copos de puré de patatas se pueden reemplazar por una cucharada colmada de fécula de maíz disuelta en un poco de agua.

Sirve el paté de bacalao como aperitivo informal, con diferentes tipos de panes, un buen vino blanco y una ensalada de tomate cherry y ajo. Un manjar ideado para compartir con buenos amigos.