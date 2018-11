Receta de salsa agridulce de naranja

La salsa agridulce de naranja es el acompañante más popular de la comida china. Todo el mundo ha remojado alguna vez un crujiente rollito de primavera en esta deliciosa salsa. También sirve para preparar el conocido pollo agridulce. Incluso queda bien vertiendo un chorrito sobre un humeante plato de arroz frito. El ingrediente principal de esta salsa, la naranja, es una de las frutas más populares en el mundo entero.

Gracias a los nutrientes que contiene, el zumo de naranja está asociado al desayuno. La vitamina más resaltante en la naranja es la C. Esta vitamina es antioxidante, refuerza el sistema inmune, previniendo enfermedades como gripes y catarros. La vitamina C también protege al organismo del efecto negativo de los radicales libres. Protege las células sanas del cuerpo, por lo que se asocia a la vitamina C con la prevención de ciertos tipos de cáncer y tumores.

Las naranjas también contienen potasio, el mineral encargado de regular las cantidades de agua dentro y fuera de las células. El potasio, además, regula la función de los músculos y del sistema nervioso; normaliza la presión arterial y colabora con el buen funcionamiento de los riñones. El magnesio, también presente en las naranjas, ayuda a la contracción de los músculos. Por esto se recomienda tomar un vaso de jugo de naranja luego de realizar actividad física.

Ingredientes:

1 ½ taza de jugo de naranja

3 cucharadas de salsa de tomate kétchup

3 cucharadas de salsa de soja

3 cucharadas de vino blanco

3 cucharadas de azúcar

2 dientes de ajo

3 cucharadas de maicena

Sal

Pimienta

Cómo preparar salsa agridulce de naranja:

Poner una cacerola en el fuego. Verter el jugo de naranja y el vino Remover. Agregar los ajos enteros y la salsa de soja. Sacar un poco de esta mezcla para diluir la maicena. Después de que se haya disuelto y quese sin grumos, agregar a la cacerola. Agregar el azúcar y remover hasta que se disuelva. Añadir el kétchup y mezclar bien. Sazonar con sal y pimienta. Cocinar hasta que tenga la consistencia deseada. Dejar enfriar y servir a temperatura ambiente.

Dale un toque distinto a tus comidas preparando esta clásica salsa de la comida china. Si te decides por unas pechugas rebozadas, puedes agregar trozos de piña confitada. Estos trozos de fruta absorberán su sabor y quedarán deliciosos. La salsa agridulce de naranja siempre contrasta de una manera espectacular con los sabores salados o picantes.