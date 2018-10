Receta de leche materna para gatos casera

Muchas veces se da la situación en la que es preciso que alimentemos a gatos cachorros que no están con su madre. En estos casos, es importante saber que lo ideal es preparar leche materna para gatos casera. La alimentación los primeros tiempos de cada animal es fundamental y tiene que ser lo más parecida a la natural. Cada ingrediente de esta receta cumple una función que es importante para el gato y que reemplaza los nutrientes maternos.

Si bien existen leches maternizadas para gatitos en el mercado, no siempre son el producto más adecuado. Además, suelen ser productos elevados en cuanto a su costo.

Se debe tener en cuenta que no cualquier leche es apta para que los gatitos bebés la toleren. La leche de vaca no es adecuada, ya que suele ser muy pesada y difícil de digerir. La leche sin lactosa es mucho mejor porque es más fácil de digerir. Por otra parte, añadir miel proporciona anticuerpos que son importantes para evitar enfermedades.

La incorporación de huevo es una manera de añadir proteínas y vitaminas. Siempre hay que procurar no añadir el huevo crudo. Esta receta lleva unas gotas de limón en el caso que la leche tenga lactosa; si no tiene lactosa no es necesario añadirlo.

Ingredientes:

Leche sin lactosa (puede ser leche evaporada). La cantidad dependerá de la cantidad d gatitos a alimentar.

2 gotas de limón 1 cucharada de mantequilla

1 yema de huevo

1 cucharada de miel

Cómo preparar leche materna para gatos casera:

En primer lugar, colocar la leche en una olla. Añadir la yema de huevo y mezclar ambos ingredientes para que se integren. Una vez que se mezclen, llevar el recipiente al fuego hasta que rompa a hervir y dejarlo allí unos minutos. Retirar del fuego y dejar que la preparación se entibie ligeramente. Añadir la cucharada de miel y mezclar bien. Derretir ligeramente la mantequilla y añadirla a la mezcla anterior. Mezclar bien cuidando que no queden grumos. Verterla en un recipiente de vidrio y llevar al refrigerador. En la nevera, esta leche puede durar hasta cinco días en buen estado. Para administrarla, entibiar la leche y llenar una jeringa. Dar de beber hasta que el gatito quede satisfecho.

¿Te animas a probar con esta leche materna para gatos casera? Si la situación lo exige, es la mejor manera de darle a nuestro gatito una alimentación sana. Ten en cuenta que, en caso de ser necesario, es la mejor forma de cuidar a tu mascota.