Receta de perrito caliente de zanahoria

Con recetas como la de perrito caliente de zanahoria no comer carne no supone ningún sacrificio. Las hortalizas pueden sustituir muy bien la carne, si se tiene en cuenta algunos secretos para potenciar su sabor e imitar platos tan populares como los perritos calientes. Es una opción ideal, tanto para los que no comen carne, como para los que desean incorporar a su alimentación comidas ligeras con verduras, sin dejar de lado el sabor

Esta receta es muy rica y saludable. Las zanahorias son fuente de vitaminas y minerales esenciales para mantener una salud fuerte. Son ricas en betacaroteno, un potente antioxidante que ayuda a prevenir enfermedades degenerativas del sistema nervioso.

Los perritos calientes de zanahoria no tienen nada que envidiar a los originales. ¡Son realmente deliciosos!

Ingredientes:

4 zanahorias

½ taza de salsa de soja

½ taza de agua

½ taza de vinagre de manzana

1 pizca de humo líquido (en su defecto, utilizar pimentón ahumado)

2 cucharaditas de pimentón dulce

2 cucharaditas de ajo en polvo

1 pizca de pimienta negra molida

4 panes integrales para perritos calilentes

Mostaza, ketchup, mayonesa vegana

Chucrut, pepinillos en vinagre

Cebollino picado

Como preparar perritos calientes de zanahoria:

En una olla con agua poner a hervir las zanahorias peladas y sin las puntas, cortadas del mismo tamaño que los panes. Cocinar durante 30 minutos. Comprobar que están tiernas pinchando con un tenedor, teniendo cuidado de no romperlas. Escurrir y reservar. En un recipiente rectangular mezclar la salsa de soja con el vinagre, el humo líquido y los condimentos. Unir bien todos los ingredientes. Colocar las zanahorias allí. La marinada debe cubrirlas por completo. Tapar el recipiente y llevar al refrigerador por cuatro horas o hasta el día siguiente para que las zanahorias absorban todo el sabor. Colar las zanahorias. Calentar una sartén, plancha o grill con unas gotas de aceite de oliva. Dorar las zanahorias por cada lado durante cinco minutos. Para armar el perrito, colocar una zanahoria en cada pan y aderezar con mostaza, ketchup, mayonesa y un poco de chucrut o pepinillos y cebollino picado por encima. Se puede usar como aderezo cebolla cortada en juliana fina rehogada con orégano. Usar el pan para perrito que se desee. Puede ser integral, blanco, con o sin gluten. No desechar la marinada. Con ella se pueden aderezar otras comidas, como verduras grilladas o seguir marinado zanahorias. El humo líquido se consigue en tiendas naturistas. Si no se tiene, reemplazarlo por pimentón ahumado.

Estos perritos calientes de zanahoria son sorprendentemente parecidos a los de carne, pero mucho más sanos ¡Pruébalos y verás que ricos quedan!