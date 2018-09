La cocina es imaginación y creatividad; con ello se consigue probar opciones diferentes y así sorprender. En esta receta los protagonistas es el croissant relleno de salchichas. Al hablar de croissant seguramente se piensa en un dulce, pero este tipo de plato permite muchas otras opciones de relleno. Esta receta de croissant rellenos de salchichas es súper sencilla, rápida de hacer y sin grandes trucos. Además de esta opción, el desafío es probar con queso azul, beicon o aquellos ingredientes que se prefieran.

Para facilitar la elaboración, lo ideal es comprar la masa de hojaldre hecha. Las salchichas tienen que ser frescas y el relleno queda perfecto con un añadido de queso. Si se va a servir para adultos, en el momento de dar la primera cocción pueden hervirse las salchichas con algo de vino blanco. Ello le otorga un sabor especial al conjunto, ya que absorben parte del sabor del vino y el resultado final es excelente.

Ingredientes:

1 paquete de masa de hojaldre (circular)

1 huevo

3- 4 lonchas de queso

Orégano

100 gr de salchichas de carnicería

Semillas de sésamo para esparcir encima

Cómo preparar croissant rellenos de salchichas:

Precalentar el horno a 200º. Debe estar caliente al momento de hornear los croissants y éstos se elaboran muy rápido. En un cazo con agua, colocar las salchichas y darles un hervor sin cocerlas del todo porque luego se llevarán al horno. Si se desea, colocar algo de vino blanco para otorgar otro sabor. Escurrir y reservar. A continuación, estirar la masa de hojaldre y cortarla en triángulos desde el centro hacia el exterior. Cortar por la mitad cada salchicha previamente escurrida y colocarla en la base del triángulo. Hacer lo mismo con la loncha de queso cortada en trozos, colocándola sobre la base. Enrollar la masa desde el extremo más ancho hacia la punta y pintar cada croissant con huevo batido. Espolvorear con un poco de orégano y semillas de sésamo; el orégano le otorga un sabor fresco y las semillas una textura crujiente perfecta. Hornearlos en una fuente de horno a 180º durante 15 minutos. Una vez que se vean dorados por encima, retirar. Servir y disfrutar calientes.

¿No son acaso irresistibles? No puedes dejar de probar estos croissants rellenos con salchichas. Como has visto, son realmente fáciles de hacer y no necesitas demasiados ingredientes. Anímate a prepararlos y les encantarán tanto a niños como a mayores. Van muy bien para un rico aperitivo y puedes modificar el relleno para sorprender cada vez que los hagas.