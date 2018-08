Receta de crema de castañas postre

El otoño trae consigo muchos alimentos de los que podemos disfrutar en nuestra alimentación diaria. Los frutos secos como la castaña son protagonistas durante esta temporada. Para aprovechar mejor este potente fruto, te enseñamos a preparar una crema de castañas, postre casero tan delicioso como nutritivo.

La castaña no suele consumirse cruda como la almendra o la nuez. Debe pasar por un proceso de cocción o secado para que elimine el tanino presente en ella y no cause malestar a quien la coma. Una vez asada, horneada, hervida, confitada se la puede utilizar para preparar infinidad de platos dulces o salados.

Este regalo de la naturaleza no solo es exquisito, también es beneficioso para nuestra salud. Es apta para equilibrar dietas veganas, para deportistas o adultos mayores pues aporta todos los aminoácidos esenciales.

La castaña es un alimento saludable para diabéticos, ya que los carbohidratos que contiene son de absorción lenta y no afecta al nivel de glucosa sanguínea.

Pueden consumir también tranquilos castaña quienes padecen hipertensión o celiaquía, pues no aporta sodio pero sí potasio, tampoco contiene gluten. Por último, es rica en Omega 6 y 3, responsables de mejorar la salud cardiaca.

Una excelente forma de incorporar este fruto a nuestra alimentación de todos los días es haciendo una crema de castañas, postre que podemos untar en las tostadas del desayuno o comer a cucharadas. Lo único complicado es pelarlas. Después, la receta es bien sencilla.

Ingredientes:

1 kg de castañas

1 litro de leche

300 gr de azúcar

1 vaina de vainilla

1 pizca de sal

Como preparar la mejor crema de castañas:

Para pelar las castañas practicar un corte en cruz en cada una de ellas. Colocarlas en una olla con agua hirviendo durante cinco minutos. Retirarlas y antes de que se enfríen por completo, quitarles la piel. En otra olla poner la leche, el azúcar, la sal, la vainilla y las castañas. Llevar al fuego hasta que la leche rompa el hervor. Luego bajar el fuego y dejar cocinar durante 20 minutos más. Retirar la vaina de vainilla y colocar todo en el vaso de la licuadora. Licuar para obtener una crema espesa. Si se desea más ligera, incorporar un poco más de leche, y probar el punto final de azúcar.

Esta crema de castañas es muy sencilla de hacer, y te sorprenderá su intenso sabor. Puedes usarla para rellenar pasteles, tartas o como dulce para untar ¡Una tentación otoñal que tienes que animarte a preparar!