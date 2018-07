Los platos con arroz son siempre un acierto. Entre otras cosas, porque permiten añadir diversos tipos de ingredientes que combinan muy bien. Esta receta de arroz con langostinos resulta tentadora, porque su sencillez no resigna sabores y buena presencia.

Es aconsejable preparar esta elaboración con arroz tipo bomba, porque tiene una gran capacidad de absorción y tarda más enpasarse.

Este plato tiene un nivel calórico medio. Para disminuirlo, se recomienda acompañarlo de verduras frescas o aumentar el porcentaje de langostinos en la proporción de sus ingredientes.

Ingredientes:

400 gr. de arroz bomba

1 cebolleta

600 gr. de langostinos

2 dientes de ajo

1 pimiento verde

½ pimiento rojo

200 ml. de salsa de tomate

120 ml de vino blanco

Aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

1 hoja de laurel

Perejil fresco

Fumet o caldo de pescado

Cómo preparar arroz con langostinos:

Cortar la cebolleta y los pimientos (verde y rojo) en dados. Sofreír estas verduras en una sartén con un poco de aceite de oliva durante unos minutos, hasta que estén bien pochadas. A continuación, añadir el arroz junto a la salsa de tomate, el laurel y el caldo de pescado. Hay que tener en cuenta que la cantidad de fumet debe ser el doble respecto a la de arroz, e incluso un poco más. Salpimentar y cocer todo a fuego lento durante 25 minutos. Remover de vez en cuando y controlar el nivel de líquido, para que la preparación no se reseque. Mientras se cuece el arroz, cortar los ajos en láminas pequeñas y pelar, cortar y lavar los langostinos. En otra sartén, colocar un chorrito de aceite de oliva y dorar los ajos. Incorporar los langostinos limpios y saltearlos unos minutos sin dejar de remover. Añadir el vino blanco y sazonar con sal y pimienta. Incorporar el líquido de la cocción de los langostinos a la preparación de arroz y verduras. Mover suavemente, añadir un poco de fumet, en caso de que la preparación lo necesite. Por último, agregar los langostinos. Para que los sabores se integren, dejar todo en el fuego durante cinco minutos más. Probar y rectificar el punto de sal. Apagar el fuego, añadir el perejil fresco picado y dejar reposar 10 minutos antes de servir caliente. Se puede acompañar este arroz con limón, o también con mayonesa o salsa alioli.

¿Qué te ha parecido esta receta de arroz con langostinos?, ¿una delicia? Pues anímate a prepararla si no lo has hecho aún. No sólo es muy fácil de hacer, sino que estarás añadiendo a tu cocina un plato tradicional, nutritivo y exquisito.