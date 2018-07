Los mejillones son el tipo de marisco perfectos para cocinar en cualquier momento. Se pueden preparar de múltiples maneras, pero sin dudas la más tradicional es la cocción al vapor. A continuación, veremos cómo cocer mejillones para que queden en su punto ideal.

A la hora de pensar en una receta, las que llevan mejillones son especialmente valoradas. Esto es así porque son un tipo de molusco nutritivo, con una carga de proteínas alta y poca cantidad de calorías. Es decir, resultan beneficiosos desde diversas perspectivas.

Como hemos visto, seguramente la técnica de cocción más utilizada con los mejillones es consumirlos es al vapor. Si bien existen muchas otras preparaciones, esta requiere muy poco tiempo de dedicación y no lleva ingredientes extra. Ello hace de los mejillones una opción tentadora y económica.

Si bien es muy fácil de realizar, esta receta tiene algunas claves que es preciso conocer, sobre todo al hablar de la limpieza y el tiempo de cocción. Además, claro está, es importante seleccionar materia prima de calidad.

Ingredientes:

1 kg. de mejillones

Media taza de vino blanco de calidad

de calidad ½ limón

Agua

Cómo cocer mejillones:

En primer lugar, desechar aquellos mejillones que tengan la concha rota. También se deben descartar aquellos que estén abiertos y no se cierren al dar unos toques con la mano. A continuación, lavaremos bien los mejillones, ya que vienen con restos de crustáceos e impurezas adheridas. Para ello, escoger un cuchillo pequeño y bajo el grifo de agua limpiarlos hasta eliminar todos esos restos. Después se coloca una olla al fuego con agua. La cantidad de líquido no debe ser excesiva, es suficiente con que tape el fondo del recipiente. Los mismos moluscos comenzarán a despedir agua. Añadir el vino blanco y echar los mejillones. Cuando comiencen a hervir, tapar la olla y dejarlos durante 5 minutos más. Una vez pasado ese tiempo, destapar la cazuela y controlar si se abrieron. Por último, apagar el fuego y escurrirlos en un colador. Tener la precaución de guardar el caldo resultante para utilizarlo en otras preparaciones, como es el caso de una exquisita sopa de pescado. Servir calientes con sal al gusto y limón.

Si te preguntabas cómo cocer mejillones, has visto que se trata de un procedimiento súper sencillo y rápido. Si no lo has intentado aún, te proponemos que pruebes a hacerlos.

Recuerda que es una receta económica y muy nutritiva. No aporta cantidades significativas de calorías y gusta a todos por igual. No dejes de prepararlos, los transformarás en uno de tus platos preferidos.