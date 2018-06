Aunque no lo parezca, el pollo asado con frambuesa es una receta alternativa que puede sorprender a muchos comensales. Y esto no sólo se debe a que contiene dos ingredientes que no estamos acostumbrados a combinar.

Esta receta aporta una deliciosa combinación de sabores, un plato muy original. Se trata de una idea excelente para preparar en esas ocasiones en que nos apetece cocinar algo diferente y sorprender a nuestros invitados.

Además, es una excelente opción como una primera entrada, almuerzo, cena o acompañante de otros platos que resalten su sabor.

Propiedades nutricionales de la frambuesa

La frambuesa es uno de los frutos rojos más conocidos alrededor del mundo, debido a sus excelentes propiedades nutricionales. Esta fruta provee una buena cantidad de proteínas, carbohidratos y calorías a la dieta diaria de las personas.

De esta manera, las personas que las consumen tienen asegurados una buena fuente de vitaminas A, B9, C y K. Además, también contiene minerales como el hierro, potasio, yodo y magnesio.

Todas estas propiedades actúan conjuntamente para disminuir considerablemente los problemas que traen consigo la hipertensión y el colesterol alto.

Receta de pollo asado con frambuesa

Ingredientes:

50 g de espinacas frescas

50 g de rúcula

100 g de frambuesas

200 g de pollo asado

Un puñado de almendras

Medio pimiento rojo previamente asado

50 g de apio

Un limón

Pimienta negra

Vinagre de manzana

Aceite de oliva extra virgen

Sal al gusto

Cómo preparar el pollo asado con frambuesa: