La ensalada de perdiz pertenece a los platos de cocina tradicional. Se puede consumir durante cualquier época del año, ya sea fría o templada.

¿Qué nos aporta la perdiz, desde el punto de vista nutricional? La carne de esta pequeña ave nos ofrece proteínas de un elevado valor biológico; se dice que el contenido en grasa saturada de la carne de perdiz es similar a la del pollo, pero de más calidad.

En un análisis de nutrientes de la carne de perdiz, encontramos vitaminas del complejo B, así como minerales como el fósforo, el hierro o el potasio.

A esta receta de ensalada de perdiz se la puede combinar con diferentes tipos de ingredientes y acompañamientos, desde frutos secos, granada, lechugas, salsas de muchas clases, frutas, etc.

Ingredientes:

Perdiz en escabeche, de lata o cocinada

Una mezcla de diferentes lechugas

Canónigos

Un puñado de piñones

Frutos rojos: arándanos, moras, grosellas, frambuesas

Vinagre balsámico

Aceite de oliva suave

Pimienta molida

Sal al gusto

Preparación de la ensalada de perdiz:

El primer paso es lavar bien las lechugas y cortarlas en trozos más o menos grandes, según el gusto de los comensales. Pondremos los trozos de lechuga junto a los canónigos, también lavados y escurridos, en un plato o fuente donde serviremos la ensalada. Sacar la perdiz de la lata. El líquido del escabeche nos servirá para dar un toque de aroma a las lechugas, por lo que pondremos un poco por encima. Damos un toque de sal. La carne de la perdiz tenemos que trocearla con cuidado, ya que es una carne delicada. Se trata de que no quede ningún resto de hueso, pero cuanto menos manipulemos los trozos, mucho mejor. Ponemos los piñones en una sartén a fuego medio y los vamos tostando sin que lleguen a quemarse. Este proceso de tostado sacará de estos ricos frutos secos todo su aroma y sabor. Añadimos los piñones por encima de la ensalada. Lavamos con cuidado los frutos secos y los dejamos escurrir. Si son de gran tamaño, lo mejor es partirlos por la mitad. Los ponemos por encima de la ensalada de una forma armoniosa. Elaboramos una vinagreta en un bol, con vinagre balsámico, aceite de oliva suave, sal y pimienta. Aliñamos la ensalada con la vinagreta y ya estará lista para servir. Además de un delicioso entrante, esta ensalada es ideal para acompañar platos de carne, pescado, etc. Otro ingrediente que da un intenso sabor a esta receta es el queso de cabra.

Si no has probado nunca una ensalada de perdiz en escabeche, anímate y te sorprenderás. No es necesario hacer siempre las mismas ensaladas, hay una gran variedad de opciones.