Receta de tarta de Nocilla, un placer que se prepara rápidamente

Esta tarta de Nocilla debería ser de consumo obligatorio una vez a la semana. Se prepara en 10 minutos y no necesita horno. Una solución de emergencia si tenemos ganas de preparar un postre con mucho sabor a chocolate. La Nocilla es todo un clásico, esta crema de avellanas nos ha acompañado en las meriendas a más de una generación de niños y niñas. Su sabor es una intensa y cremosa mezcla de chocolate con avellanas. Un placer que nos damos de vez en cuando y gracias a esta tarta se magnificará. No has probado nada igual en años, lo más probable es que decidas correr en busca de estos ingredientes para probarla. Cada cucharada de esta tarta te lleva a una dimensión de dulzor desconocida, toma nota de esta receta de tarta de Nocilla y tendrás en tu poder las claves del postre más rápido y delicioso que existe.

Ingredientes:

100 gr de galletas tipo María

60 gr de mantequilla derretida

300 gr de queso tipo Philadelphia

300 gr de Nocilla

2 hojas de gelatina

Cómo preparar una tarta de Nocilla

Empezaremos a preparar nuestra tarta de Nocilla con una base de lo más convencional. Las galletas tipo María irán directamente al vaso de la batidora. Nos interesa que queden totalmente finas, las moleremos para formar una pasta. La pasta de las galletas tipo María ganará consistencia en el momento en que añadamos la mantequilla. Ponemos en un bol los dos ingredientes y los mezclamos bien. Prepararemos un molde redondo de unos 25 centímetros desmontable. Colocaremos las galletas con la mantequilla en la base. Debe queda todo bien cubierto y uniforme. Intentaremos que quede bien prensado y con un grosor igual para toda esta superficie. Será la base en la cual se apoyarán el resto de los ingredientes. Ponemos las hojas de gelatina en agua fría para que se hidrate. La gelatina nos ayudará a que el resto de los ingredientes ganen consistencia. En un bol incorporamos la Nocilla y el queso Philadelphia, lo batiremos con unas varillas eléctricas hasta que quede todo bien mezclado. Son dos productos muy pastosos que no necesitan mucho más, pero gracias a la gelatina quedarán mejor. Incorporamos la gelatina a la mezcla de Nocilla y queso Philadelphia, vertemos directamente sobre la base de galletas. Dejaremos esta tarta en la nevera para que se mantenga fría. A la hora de servir podemos incorporar unos trocitos de chocolate por encima o unas fresas cortadas, estará realmente deliciosa.