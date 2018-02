Mallorca no deja de hacer grandes aportaciones a la gastronomía de nuestro país. ¿Quién no conoce la sobrasada? ¿Cuándo no nos hemos acordado de las ensaimadas ya en el aeropuerto antes de volver a casa? Y por eso hoy repasaremos la receta del tumbet, la mejor forma de llevarnos a casa todo el sabor de las Baleares y de poder repetir cuando y cuanto queramos.

Receta del Tumbet mallorquín tradicional

El tumbet es un plato vegetariano, lleno de color y con un inconfundible toque mediterráneo. Es sencillo de preparar y puede emplearse como primero, como guarnición o incluso como plato único si le añadimos, por ejemplo, queso o tofu.

Ingredientes:

8 patatas pequeñas o 4 grandes, cortadas en rodajas finas

1 cebolla grande cortada en tiras gruesas

1 calabacín pequeño en rodajas

1 pimiento verde de cristal cortado en tiras

1 berenjena pequeña en rodajas

1 pimiento rojo pequeño cortado en tiras

5 dientes de ajo grandes

Salsa de tomate (puedes hacerla en casa o comprar una de buena calidad o un bote de tomate triturado)

Harina

Sal

Aceite de oliva virgen extra

Hierbas aromáticas a elección (recomendamos tomillo y orégano)

Elaboración del tumbet mallorquín:

Para hacer un buen tumbet sólo necesitas saber freír y hornear. Escoger bien las materias primas y poner atención en su preparación harán el resto:

Fríe los ajos, las hierbas aromáticas a elección y la salsa de tomate o tomates triturados en una sartén y cocina a fuego lento durante 25 minutos. Reserva la salsa resultante. Fríe en otra sartén las patatas, retira con una espumadera y escurre sobre papel de cocina. Repite con la berenjena, el calabacín, la cebolla y los pimientos. Recuerda que, para que el tumbet termine en su punto, es importante que todos estos alimentos escurran el aceite sobrante en papel de cocina antes de continuar. Divide todo en las porciones que necesites. Con los ingredientes del tumbet mencionados pueden salirte cuatro fácilmente. Sobre una bandeja de horno, y ayudándote de unos moldes de cocina, coloca las patatas, cúbrelas con un poco de berenjena, calabacín, cebolla y pimiento. Pon el horno en marcha a 175ºC para que vaya cogiendo temperatura. Licúa la salsa que has preparado en el primer paso, una vez que notes que ya se ha enfriado un poco, y tamízala, para que el acabado sea homogéneo. Coloca la salsa sobre el tumbet y cocina en el horno durante 20 o 25 minutos. Y, pasado este tiempo, tu tumbet está listo para ser degustado y disfrutado.