Nos encanta celebrar y, como sabemos que en eso estamos de acuerdo, hemos buscado algunos de los mejores cócteles para el día de los enamorados. San Valentín 2018 va a ser una fecha que marcaréis en vuestro calendario como algo especial y, para eso, tu mejor aliada es una buena planificación.

Al hacer la lista de la compra para la cena romántica de ese día, no puedes olvidarte de los ingredientes que necesitas para ponerte en modo barman y darle tu toque personal a los mejores cócteles para el día de San Valentín. ¿Te imaginas cuáles pueden ser?

Pon tu toque de clase con esta combinación que, desde el primer sorbo, os trasladará a la época de los años 20, al corazón de parís, donde una bebida muy parecida fue creada por primera vez. ¿Quieres saber lo que necesitas mezclar en la coctelera?

Ingredientes:

500 ml de cava semi seco

500 ml de zumo de naranja

60 ml de Gran Marnier o licor triple seco

Si hablamos de los mejores cócteles para el día de los enamorados no puede faltar éste, que combina lujo y glamour, el de la Nueva York de principios del siglo XX y que cuenta, entre sus ingredientes principales con 7,5 ml de licor “perfecto Amor”, una dosis que está claro que no puede faltar en tu celebración de San Valentín 2018.

Ingredientes:

60 ml de ginebra fría

15 ml de licor de Maraschino

22 ml de zumo de limón muy frío

Una celebración de San Valentín 2018 sin alcohol puede ser igual de chic, sobre todo, si apuestas por un cóctel San Francisco, que te ayudará a recrear el amanecer en esta ciudad americana con su colorido degradado que va del amarillo limón al rojo más intenso.

Si no lo has preparado nunca estamos seguros de que ésta no será la única ocasión en que te animes a hacerlo.

Ingredientes:

40 ml de zumo de naranja

30 ml de zumo de limón

40 ml de zumo de piña

30 ml de granadina

4 hielos picados

¿Cómo vais a brindar por vuestro amor este San Valentín 2018?