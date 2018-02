La primera impresión lo es todo y, muchas veces, puede influir decisivamente en los resultados que después obtendrás. Para este San Valentín 2018 nos hemos propuesto ayudarte con una selección de entrantes para una cena romántica y deliciosa. No podemos meternos contigo en la cocina, pero vamos a darte las claves y recetas para que la degustación se convierta en amor a primera vista.

Una receta de entrante que no puede faltar en tu mesa este San Valentín 2018. Es facilísimo de preparar, requiere pocos ingredientes (tan sólo pepino, salmón ahumado, mayonesa y zumo de limón) y lo tendrás listo en cuestión de minutos.

Aunque en la receta original se elaboran con salmón, para no repetir, te proponemos que uses bacalao ahumado, tortillas de trigo o maíz, queso de untar a las finas hierbas, zumo de limón y estragón. Si buscas entrantes para una cena romántica, no puedes prescindir de éste, que encanta a todo el mundo y pone un toque distinto a tu mesa.

Este aperitivo ya son palabras mayores, no por su dificultad, sin por lo exquisito de la combinación. Necesitarás un poquito más de tiempo para prepararlo, así que puedes tenerlo en cuenta para la planificación de tu cena de San Valentín 2018.

Ingredientes:

6 alcachofas

125 gr de jamón york en lonchas o de pechuga de pavo

30 gr de harina

1 cucharada de leche desnatada

3 cucharadas de queso rallado

2 cucharadas de perejil picado

1/2 cebolla

1 diente de ajo

Sal, pimienta, nuez moscada

Caldo de carne

Un poco de zumo de limón

Si te animas con todos los entrantes para una cena romántica que te proponemos, el plato principal puede ser ligero, porque llegaréis casi llenos al momento de degustarlo. También puedes optar por una celebración de San Valentín 2018 más informal basada en entrantes y tapas, una idea que nos gusta mucho y que te recomendamos, para poder centrarte en detalles como la decoración o la creación de un ambiente especial para esa velada.

Ingredientes:

Masa de hojaldre

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

1 pimiento amarillo

2 tomates

1/2 cebolla

1 calabacín no muy grande

1 puerro

Champiñones

2 dientes de ajo

Vinagre de Módena

Pimienta negra molida

Sal ¿Te vas a atrever con todos? ¿Prepararás también un plato principal y un postre? Cuéntanos que entrantes eliges para San Valentín 2018.