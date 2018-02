Recetas afrodisíacas para una cena de San Valentín romántica y picante

El picante tiene muchas propiedades, por ejemplo, se dice que la cayena puede ayudar a prevenir el cáncer de próstata y que el chili ayuda a mejorar la digestión. Pero con San Valentín 2018 a la vuelta de la esquina, lo que más nos interesa en este momento es otro de sus beneficios.

Si estás buscando recetas afrodisíacas para una cena romántica, tienes que empezar a centrarte en las opciones más picantes… en todos los sentidos.

Existen muchas posibilidades para empezar con buen pie una cena tan íntima e importante. Esta celebración marcará un antes y un después y, para que la personalices a tu manera y, al mismo tiempo le pongas ese punto especial que dan las recetas afrodisíacas, te proponemos un cóctel.

Ingredientes:

1 huevo

Aceite de girasol

Zumo de 1/2 limón

Sal

Ketchup

Tabasco

Brandy

Tú eliges los ingredientes, las proporciones y la forma de presentar tu cóctel de marisco, eso sí, no te olvides de lo más importante: la salsa rosa picante, que le pondrá ese punto sugerente.

Si sabes hacer una mayonesa, lo tendrás muy fácil preparando esta salsa que le encantará a tu pareja.

Plato principal: Espaguettis con salsa arrabiata

Después de un entrante muy ligero, algo que os aporte más energía. Llegan los hidratos de carbono preparados al estilo de la mamma. Espaguettis con salsa arrabiata, no hay nada más sexy, ni más idóneo para una noche apasionada.

Ingredientes:

400 g de espaguetis

250 g de tomate natural tamizado

1 cucharadita de vinagre balsámico

½ cebolla

2 dientes de ajo

1 guindilla

½ cucharadita de pimentón dulce

Aceite de oliva virgen extra

Una pizca de albahaca seca

Sal

Para prepararlos sólo necesitas cocer la pasta al dente y freír, en una sartén aparte, unos cuantos ajos y cayenas con aceite de oliva. Puedes añadir tomate triturado al gusto a una de las recetas afrodisíacas y picantes más sabrosas que existen.

Si no quieres que la pasta y la salsa se queden solas, abre unas almejas al vapor de la fritura y añádelas al plato. El resultado será extraordinario.

Después de un menú san Valentín 2018 tan completo, ya no queda demasiado hueco en el estómago. En una velada en la que no conviene estar lleno del todo, hay que buscar un postre ligero, que no resulte excesivamente dulce y que te permita continuar en la línea de recetas afrodisíacas y picantes que has seguido en toda la cena.

Para poner el punto y seguido a este encuentro, te proponemos un flan de chocolate.

Ingredientes:

6 huevos

600 ml de leche

1/2 taza de azúcar

200 g de chocolate de fundir

4 cucharadas de azúcar

Chili en polvo al gusto

Agua

El chocolate también es afrodisiaco y, si a la hora de servirlo le añades un poco de chili en polvo por encima y como decoración del plato, consigues multiplicar su efecto.

¿Cuál de todas estas recetas afrodisíacas y picantes tienes más ganas de probar?