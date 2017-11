Receta de Bizcocho sano, integral y sin azúcar añadido

Bizcocho sano, integral y sin azúcar añadido, dicho así ¡parece que vamos a comer aire! pero nada más lejos de la realidad. Partiendo de la base de que que un bizcocho no deja de ser repostería, y milagros tampoco podemos hacer, os presentamos una receta que a pesar de no llevar azúcar añadido, consigue un resultado muy bueno y sobretodo nutritivo. Por supuesto tiene sus trucos, así que ¡vamos a ello!

Trucos y claves nutricionales de este bizcocho

Este bizcocho sano, integral y sin azúcar añadido, combina varios ingredientes que hacen de él un alimento muy nutritivo, y sobretodo, no incluye otros muchos ingredientes típicos de un bizcocho, que lo harían más calórico, rico en grasas saturadas, azúcar o colesterol. Pues este bizcocho no lleva huevo, ni mantequilla ni ninguna grasa animal, y tampoco lleva azúcar. El efecto dulce lo conseguimos gracias a las pasas, que aunque contienen azúcar de forma natural, no es equiparable a añadir el azúcar que requiere un bizcocho. Además nos aportan mucho fósforo y fibra, así que ¡no son calorías vacías!

Si necesitaráis que el bizcocho fuese más dulce, podéis añadirle una cucharada de miel a la mezcla, y si lo queréis más dulce aún pero sin aportar calorías, siempre podéis agregar algún edulcorante como estevia. Aunque os recomendamos que le déis una oportunidad así, pues si os acostumbráis estaréis tomando un bizcocho mucho más sano y eliminando poco a poco la necesidad de azúcar.

La grasa principal que lleva es solo aceite de oliva y además hemos reducido bastante la cantidad. Hemos utilizado también una mezcla de dos harinas integrales, mitad avena y mitad espelta. Ya conocéis las maravillas de la avena, y con respecto a la espelta, tiene un valor nutricional ligeramente superior al trigo además de ser más digestiva. Por último ligamos la masa con una bebida vegetal, más ligera en grasas saturadas que la leche, y un yogur de soja, desnatado y rico en proteínas.

Por tanto, podemos decir que es un bizcocho perfecto para un desayuno sano y completo si lo acompañamos de fruta. Cómodo de hacer, y os aguanta para desayunar entre 3 y 4 días.

Receta de bizcocho sano, integral y sin azúcar añadido

Ingredientes

100 g de harina integral de espelta

100 g de harina integral de avena

Un sobre de levadura de repostería o una cucharada sopera

Un yogur desnatado de soja y sin azúcar

Dos cucharadas soperas de pasas sultanas

150 ml de bebida sin azúcar de avena, soja, espelta o similar

Aceite de oliva

Elaboración

Precalentamos el horno a 190º (calor arriba y abajo). Cubrimos el interior de un molde para bizcocho con papel de horno. En un recipiente grande y hondo agregamos el yogur, y en el mismo vaso del yogur añadimos aceite de oliva hasta la mitad y echamos también en el recipiente. Con ayuda de una cuchara de madera mezclamos bien. Incorporamos las pasas y removemos de nuevo. En una taza grande, vaso o similar mezclamos las dos harinas y la levadura. Ahora con ayuda de un colador o tamizador, agregamos pequeñas cantidades de la mezcla de harinas al recipiente, y lo vamos mezclando con la cuchara. No seguimos añadiendo harina hasta que mezclemos bien, y así sucesivamente hasta acabar con toda la taza. Debe quedar bastante espeso. Añadimos ahora la bebida vegetal y mezclamos todo bien, el resultado será una masa más líquida. Si hubiera quedado demasiado espeso añadiríamos más bebida vegetal (no demasiada) y si fuera al revés un poco más de harina. Ponemos la mezcla en el molde y rebañamos bien. Lo metemos en el horno y se cocinará durante unos 45 minutos. Para comprobar que está hecho solo hay que meter un cuchillo o un pincho y si sale limpio es que está en su punto. Abrimos el horno y dejamos enfriar al menos media hora antes de comer.

