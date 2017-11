La crema de lentejas rojas es una receta que se distingue principalmente de otras cremas de lentejas en su elemento base, la lenteja roja. Gracias a esta legumbre, podéis tener una crema de lentejas en tiempo record, pues esta variedad se cocina enseguida. ¡Te contamos todo sobre la lenteja roja!

Lenteja roja frente a pardiña

Las lentejas rojas son una legumbre procedente de sudamérica. Aunque su forma y tamaño es similar al de la lenteja pardiña, tiene varias características que la diferencian de ésta.

Para empezar, como su propio nombre indica, la lenteja roja aunque no es exactamente roja, es de color rosado o anaranjado, se diferencia a primera vista facilmente de la lenteja común. Por otro lado, la lenteja roja no tiene piel, lo que la convierte en una legumbre más fácil de digerir, pero también más frágil ante los distintos procesos de cocción. Por ello, esta lenteja es perfecta para cremas y purés, el motivo es que tarda muy poco en cocinarse y al no tener piel, el resultado es una textura más fina y elegante. Pero hay que tener cuidado con ellas si se cocinan con la idea de que queden enteras, pues rápidamente empezarán a deshacerse, debemos controlarlas mucho.

La lenteja roja es más dificil de encontrar en los comercios que la lenteja pardiña, su distribución es menor, aunque hoy en día se ha extendido mucho más. Y desde luego es un producto básico en cualquier supermercado ecológico.

A nivel nutricional no es demasiado diferente de su hermana, ambas tienen unos valores similares, y lo que nos interesa es que las dos son ricas en fibra, proteínas e hidratos de carbono, así como minerales y vitaminas. Un alimento cargado de beneficios nutricionales y muy necesario en nuestra alimentación.

Receta de crema de lentejas rojas

Ingredientes

150 g de lentejas rojas

De 700 ml a 1 l de caldo de verduras o agua

1/2 zanahoria

1/2 calabacín

1 cebolla

1 diente de ajo

1/2 cucharadita de comino

Aceite de oliva

Sal

Elaboración

Pelamos y partimos todos los vegetales en trozos pequeños. En una cacerola con un chorrito de aceite de oliva, pochamos todas las verduras con un poco de sal hasta que la cebolla se haga (quede transparente y no llegue a quemarse). Añadimos caldo hasta cubrir las verduras. Dejamos hervir 20 minutos a fuego medio. Lavamos las lentejas, las escurrimos e incorporamos a la cazuela. Añadimos también el comino y un poco más de sal. Agregaremos más caldo si es necesario hasta cubrir la legumbre. Dejamos hervir hasta que las lentejas estén blandas, aproximadamente 15 minutos más. Apartamos del fuego y pasamos la batidora hasta que quede una mezcla homogénea y cremosa. Si se quiere se puede decorar nuestra crema de lentejas rojas con una hoja de perejil, unos picatostes, o un chorrito de aceite de oliva.

