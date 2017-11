Jambalaya es una receta de arroz con una mezcla de sabores muy potentes y picantes, no apta para todos los paladares, pero una delicatessen para los amantes de los sabores que no se olvidan. Se dice que es la versión norteamericana de la paella, pero no tiene nada que ver en sabor aunque sí en origen.

Jambalaya ¿orígenes valencianos?

El Jambalaya es un plato típico de Louisiana, de influencia española y francesa. Tiene su origen en los platos de arroz de la cocina mediterránea.

Hay dos tipos de Jambalaya, la versión criolla y la cajún, cuya principal diferencia (anque no la única) consiste en añadir o no tomate. Nosotros os traemos la versión criolla que sí lleva tomate, haciendo que este guiso resulte más jugoso.

La versión criolla nace en el barrio francés de Nueva Orleans, fue un intento por parte de los españoles de introducir la paella en el “Nuevo Mundo”, donde evidentemente no había azafrán e importarlo era carísimo y lo sustistuyeron por tomate. Al mismo tiempo, la influencia francesa en Nueva Orleans comenzaba a ser muy fuerte, y las especias caribeñas hicieron que esta paella del Nuevo Mundo se convirtiese en un plato con personalidad propia.

El Jambalaya Criollo o Jambalaya Rojo, es un plato muy fuerte de sabor y picante, al igual que otros platos de la cocina criolla que comparten ingredientes, como la famosa sopa Gumbo considerado uno de los platos más importantes de la cocina estadounidense.

Receta de Jambalaya

Ingredientes

250 g de arroz largo

450 g de gambas

200 g de andouille , si no encontramos, nos vale chorizo picante seco

, si no encontramos, nos vale chorizo picante seco 150 g de pechuga de pollo en tacos

800g de tomates picados y sin piel

220 g de salsa de tomate casera o tomate frito

1 cebolla grande

2 ramas de apio

1/2 pimiento rojo

1/2 pimiento verde

2 dientes de ajo

1 cucharada sopera de aceite de oliva

1 cucharadita de cayena molida

1 hoja de laurel

3 cucharadas de perejil picado

1/2 cucharada de tomillo

1/2 cucharada de orégano

Elaboración

Preparamos todos los ingredientes, para ello molemos las cayenas necesarias para conseguir la medida. Este punto es importante pues como comentábamos es un plato que debe picar, esta especia junto con el embutido picante dará ese resultado. Picamos el perejil, pelamos los ajos, limpiamos y cortamos en trocitos los pimientos, los tomates, la cebolla y el apio. Pelamos las gambas, cortamos la andouille o chorizo picante en lonchas y en cubitos el pollo. Añadimos el aceite a una sartén grande y honda. Pochamos la cebolla, el ajo, los pimientos y el apio hasta que la cebolla quede transparente, sazonamos. Subimos un poco el fuego. Es entonces cuando añadimos el perejil, la salchicha, el pollo, el laurel, el orégano, el tomillo y la cayena. Salteamos un par de minutos a fuego fuerte y volvemos a bajar a fuego medio. Cocinamos removiendo frecuentemente durante unos 5 minutos. Incorporamos los tomates, la salsa de tomate, un poco de sal y 3/4 de litro de agua fría. Cocinamos sin tapar a fuego lento removiendo de vez en cuando durante otros 5 minutos. Agregamos el arroz y mezclamos bien. Llevamos de nuevo a hervir. Bajamos el fuego, tapamos ahora la sartén y cocinamos ahora a fuego lento durante 45 minutos o hasta que el arroz haya alcanzado su punto de cocción y absorvido la mayoría de líquido. Incorporamos las gambas y dejamos cocinar otros 5 minutos más. Quitamos la hoja de laurel y servimos con un poco más de cayena molida espolvoreada por encima.

