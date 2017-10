Un arroz de verduras listo en tres pasos, arroz con espinacas, más sano imposible con sofrito de ajo y pimiento verde y por supuesto con aceite de oliva virgen extra. En otro artículo de Okdiario-recetas hicimos risotto de queso, hoy un sabroso arroz con espinacas.

Las ventajas de comer espinacas

Los beneficios de estas verduras ya se conocían siglos atrás. En el siglo XII el agrónomo árabe Ibn-al Awwam escribió en su tratado de agricultura alabanzas sobre las espinacas llamándolas ‘capitanes de hoja verde’. El origen de esta verdura se cree puede provenir de una especie silvestre Spinacia tetranda que surgió en el centro y sudoeste de Asia. Las espinacas aportan muchos nutrientes saludables y pocas calorías.

Aportan 23 calorías y una alta cantidad de vitamina A 589 ug. Los alimentos que tienen vitamina A y más en tal alta proporción son buena fuente de antioxidantes como los betacarotenos, entre los que destacan la luteína y la zeaxantina. Estas sustancias son muy beneficiosas para el buen funcionamiento del sistema visual.

Las espinacas también son fuente de vitamina C, lo que refuerza su poder antioxidante y además aporta una buena dosis de calcio casi como la leche. 100 gramos de espinacas tienen 117 mg de calcio frente a 125 de la misma cantidad de leche. En cuanto a las proteínas las espinacas tienen 2,63 gramos y alrededor de 3 gramos de hierro. Si estás embarazada o buscas estarlo no dejes de incluir espinacas en tu dieta semanal. Son muy ricas en ácido fólico o B9 tienen 145 ug por cada 100 gramos.

Receta de arroz con espinacas

Ingredientes

400 g de arroz

300 g de espinacas congeladas

900 ml de caldo de pollo (puedes sustituir por caldo de verduras si eres vegetariano)

½ cucharadita de colorante o azafrán en polvo

2 dientes de ajo

½ pimiento verde

Pimienta

Aceite de oliva virgen extra

Preparación

En una olla añade un poco de aceite de oliva y sofríe los dos dientes de ajo y el pimiento verde durante un minuto. A continuación añade el arroz sin el caldo y sofríe otro minuto. Incorpora el caldo junto al colorante o el azafrán molido, ajusta el fuego a media temperatura y cocinamos 15 minutos. Cuando lleve unos 7 minutos el arroz añadimos las espinacas congeladas (que necesitan unos 8 minutos de cocción). Las dejamos cocer junto al arroz. Transcurridos los 15 minutos apagar el fuego y tapar el arroz con un paño. Dejamos reposar 5 minutos.

