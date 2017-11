Inda deja retratado a Cristóbal Soria: “Cuando yo hablo usted debe estar en los bares de Sevilla”

Los encuentros entre Eduardo Inda y Cristóbal Soria en El Chiringuito de Jugones nunca defraudan y el director de OKDIARIO, como acostumbra, dio una lección y un tremendo zasca al tertuliano, después de que éste intentara hacerse el gracioso a su costa en su sección de exclusivas del programa.

Inda respondió al que fuera delegado del Sevilla y a su foto dedicada con Messi y Bartomeu como protagonistas. “Señor Soria, cuando yo estoy aquí por las noches, ¿usted qué hace por las calles de Sevilla, se marea?”, le dijo el director de OKDIARIO, recordándole de forma inmejorable que él había desvelado que Messi renovaría con el Barcelona a pesar de las complicaciones.

“Soria, a lo mejor está un poco mareado, porque he dicho 20 veces que iba a renovar, pero usted debía estar mareado, dando bandazos por los bares de Sevilla”, bromeó, no sin antes endosarle el enésimo zasca al tertuliano para no tacharle de bebedor sino de persona sana, aunque no íntegra. “Soria es una persona muy sana, si se cuela en las carreras para no pagar 10 euros, el muy miserable”.