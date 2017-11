El Madrid obliga a la Grada Fans a ir a la Copa: “Si no venís al Fuenlabrada, no podréis entrar al Clásico”

Los responsables de la Grada Fans del Real Madrid han informado a los miembros que el club no dejará acudir al Clásico a todos aquellos hinchas que cedan su abono o no acudan al partido que enfrentará a lo blancos ante el Fuenlabrada en la vuelta de los dieciseisavos de la Copa del Rey.

Los responsables de las cuatro grandes peñas que organizan la grada de animación (Primavera Blanca, La Clásica, Veteranos RMCF y North Fans RMCF) han informado a través de correos electrónicas a sus miembros de esta directriz de la entidad.

Los miembros de la Grada Fans están obligados a acudir a todos los partidos que el Real Madrid juega en casa o, en su defecto, a ceder el abono a otra persona que pueda acudir. Si no se acude y no se cede, se impone una sanción que pueda acarrear la expulsión. Pero en esta ocasión las cosas son diferentes. Con el objetivo de que la grada de animación no esté vacía ante el Fuenlabrada, el Real Madrid ha tomado esta medidas.

“Por decisión del Club, comunicada expresamente a todas las peñas de la Grada, la cesión voluntaria de la localidad en este partido llevará asociada la cesión forzosa de la localidad en el partido Real Madrid – Barcelona del 23 de diciembre“, asegura el Real Madrid en el correo que ha mandado a todos los miembros de la grada.