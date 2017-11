Helguera vuelve a encender Twitter con sus menosprecios al Real Madrid

Ivan Helguera volvió a revolucionar Twitter. El comentarista de Atresmedia incendió la red social con sus comentarios en el encuentro que midió al APOEL de Nicosia con el Real Madrid, y los usuarios de la red social no tardaron en reaccionar para dar un nuevo toque de atención al ex madridista, que ni frente a equipos extranjeros es capaz de mostrar algo de cariño por el que fue su equipo.

No sentaron bien los comentarios del ex jugador del Real Madrid en el encuentro que midió a los blancos con el APOEL, y lo peor es que no es la primera vez. La afición madridista se ha cansado de los menosprecios de Helguera a los jugadores del vigente campeón de Europa y así lo muestran en las redes sociales, donde sus comentarios son el resultado del sentimiento que desprende el bueno de Iván hacia la parroquia merengue.

“Ivan Helguera hace bueno a Valdano. Un culé más”, decían algunos vía Twitter tras ver como Helguera dejaba en casi nada la goleada del Real Madrid. “¡Por favor, explícame tu antimadridismo tan descarado!! Di algo, sólo una cosa a favor!“, pedían otros, cansados de que un ex jugador madridista no hiciera más que criticar o menospreciar lo que hacía el equipo blanco, además, contra un conjunto extranjero.

Ivan Helguera hace bueno a Valdano. Un culé más. — Fibo (@MouFibo) 21 de noviembre de 2017

“Importante que el balón no esté pinchado”. Qué grande Iván Helguera. — Pedro T. García-Vaso (@pgarciavaso) 21 de noviembre de 2017

Helguera da vergüenza ajena comentando. — Ginés Alonso (@SrGines) 21 de noviembre de 2017