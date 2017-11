Cristiano Jr. lleva el gol en la sangre: ¡vaya killer!

Cristiano Ronaldo presume de hijo. El pequeño sigue demostrando sus dotes futbolísticas y su padre no duda en publicar sus hazañas en las redes sociales. Lo último que ha subido a la red CR7 ha sido un vídeo donde Cristiano Junior aparece marcando goles acompañado de un “orgulloso”.

El mayor de los cuatro hijos de Cristiano Ronaldo sigue los pasos de su padre y ha demostrado en reiteradas ocasiones que tiene proyección. “Las veces que fui a verlo jugar me sorprendió por sus cualidades, me gustaría que fuera jugador, pero no lo presionaré, dependerá de su cabeza, no es igual a como nací yo, con dificultades, él no tiene ninguna dificultad, por eso creo que dependerá de su cabeza”, ha asegurado en alguna ocasión el jugador del Madrid en alguna ocasión.