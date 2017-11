Robinho desvela el motivo de su salida del Real Madrid: “El City me prometió fichar a Kaká y Messi”

Uno de los jugadores con más talento que han pasado por el Real Madrid en los últimos años, Robinho, ha repasado su carrera deportiva –aún está en activo en el Atlético Mineiro– en una entrevista concedida a Daily Mail, en la que no se ha escondido al hablar de su salida del Real Madrid rumbo al Manchester City.

Siempre relacionado con la noche, Robinho reconoció su gusto por las fiestas, pero desveló que los brasileños no eran los que más salían, aunque sí los que peor escondían sus escapadas. “Me gustó Manchester, el club, los restaurantes… pero no nos olvidemos de las discotecas. Yo tenía fama de fiestero. Y sí, me gustaba divertirme. ¡Pero los ingleses salían más que los brasileños! Joe Hart salía siempre; Micah Richards y Shaun Wright-Phillips lo mismo. Pero cuando salíamos los brasileños siempre nos pillaban”.

Robinho tomó la decisión de salir del Real Madrid en el verano de 2008, y según confirmó él mismo, todo se debió a la posibilidad de jugar con otros brasileños en la Premier. “Con todo el respeto del mundo a los jugadores con los que jugué, hoy en día sería más fácil. Recuerdo el último día del mercado. Mi agente me llamó: ‘Tienes la oportunidad de ir al City y hay otros brasileños’, así que me fui. Dos meses antes, había hablado con el entrenador del Chelsea, Scolari. Pero el Madrid lo bloqueó porque no querían que me fuera a un equipo de Champions que pudiera ser un rival directo”.

Después de debatirse entre Manchester City y Chelsea, Robinho fichó por los primeros, donde le prometieron fichajes galácticos que nunca llegaron. “Hablé un par de veces con el dueño, el jeque Mansour. Me dijo que iba a hacer un gran trabajo para fichar a Kaká y Messi. Kaká estuvo cerca, pero Messi… Era inalcanzable para ellos, pero yo creía en el proyecto. El jeque tenía la ambición de formar el mejor equipo del mundo y mírales ahora. Tienen al mejor entrenador del mundo, que es Pep Guardiola y pueden jugar cara a cara contra cualquiera”.

Tanto en el Real Madrid como en el City, Robinho pudo mostrar su talento, aunque con cuentagotas debido a su inconsistencia. “Era joven. Yo tenía una personalidad diferente. Me faltaba madurez y la capacidad de parar, pensar con una mente clara y considerar las consecuencias antes de tomar decisiones. Solo la edad y la experiencia pueden brindarte esto. Por supuesto, el Robinho de hoy haría las cosas de manera diferente”.

A pesar de los problemas con el idioma, Robinho destacó su buena relación con Beckham en su etapa en el Santiago Bernabéu. “En el Madrid, me gustaba Beckham. Ninguno de los dos hablaba español pero teníamos un gran entendimiento. Practicábamos tiros libres antes y después de entrenar. ¿Quién era mejor lanzador? Él. ¡Pero nunca supo regatear como yo!”.

“Sé que algunos esperaban que ganase el Balón de Oro. Cuando Pelé habla sobre ti, la gente escucha. Hicieron esas comparaciones pero no hay un nuevo Pelé, ni ahora ni nunca. Él es el mejor”, añadió, en referencia a las expectativas que recayeron sobre su figura cuando jugaba en Europa.

A pesar de no haber llegado tan alto como se especuló, Robinho está satisfecho con su carrera deportiva. “Pienso que consumé mi potencial. Fui campeón en todos los equipos en los que jugué salvo en el City. Si lamento algo es no haber dado un título al City, es lo único que me deja un poco triste”.