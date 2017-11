Arbeloa, sobre su dorsal 155: “Fue culpa del ordenador”

El espectacular tiempo de Arbeloa al término de la Behovia-San Sebastián, a sólo 17 minutos del ganador, fue eclipsado por la polémica sobre su dorsal, el 155, muy de moda debido a lo ocurrido en Cataluña y su referéndum independentista ilegal, sobre el que Álvaro ya se pronunció en las redes sociales.

“Fue culpa del ordenador”, quiso aclarar Arbeloa cuando le preguntaron por su número y la forma de elección de este, asegurando que no lo pidió y que en ningún caso se lo habían ofrecido. El azar quiso que el ex madridista, uno de los ídolos de muchos seguidores del Real Madrid y la selección española, portara este polémico dorsal en una carrera en la que finalizó con un tiempo de 1:16:53, superior al de su amigo Xabi Alonso, quien también acabó la Behovia-San Sebastían en unos más que decentes 1:25.41.

¡¡Prueba superada!! 🏃‍♂️🏃‍♂️👏@aarbeloa17 y @XabiAlonso corrieron la Behobia (@BSS_Fortuna) y terminaron a lo grande en una carrera espectacular con un ambiente envidiable.

¡Gran trabajo, chicos!#Adidas #takechargebehobiaSS pic.twitter.com/YYeY58rpnQ

