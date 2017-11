Ignacio Salazar-Simpson: “Bernabéu fichaba a los jugadores usando la teoría de la jeta”

Ignacio Salazar-Simpson es el director del documental “Bernabéu”, un film donde se podrá conocer la parte más humana del presidente que cambió la historia del Real Madrid. Salazar desvela a DIARIO MADRIDISTA los secretos de una película centrada en un personaje único. El coliseo madridista se abrirá el próximo 9 de noviembre para un preestreno muy especial. A partir del día 10 se podrá disfrutar en cines.

Ignacio debuta como director tras producir grandes éxitos como “23-F” o “No habrá paz para los malvados”. Ahora, cansado de decir “a los demás los que les conviene” crea su primera obra y, de paso, se enamora de un personaje como don Santiago, tal y como se le conoce entre los madridistas. El propio Salazar asegura que “sus valores” le cautivaron.

P.- ¿Por qué Santiago Bernabéu?

R.- Joaquín Andujar, mi buen amigo y guionista, fue el que tuvo la idea de hacer la película sobre Bernabéu. Yo llevo yendo al fútbol desde que soy pequeño, siempre al Bernabéu, y un día estando con Joaquín en casa propuso este documental, ya que es un personaje muy conocido, pero del que realmente muy poca gente sabe nada. Me pareció muy buena idea y comenzamos a investigarlo. Yo quería dirigir una película, ya que he producido mucho y no me apetecía tener que convencer a nadie de nada y sí hacer lo que a mí me pareciera, por ello pensé que era más interesante hacer un documental que una película de ficción, ya que siempre te permite mucha más libertad durante la elaboración, es más flexible. Comenzamos a investigar y nos fuimos enamorando del personaje. Pensé que iba a durar unos seis meses el proceso y he tardado tres años. Yo quería tener la certeza de que había visto todo lo que había de Bernabéu. Luego lo más duro ha sido ir reduciendo la película, el primer montaje duraba tres horas y se ha quedado en 75 minutos.

P.- ¿Ha sido muy complicado reunir toda la documentación?

R.- Sí. He mirado todoS los medios que había y lo más difícil era encontrarlo. Había cosas que teníamos que no nos parecían relevantes y otras veces teníamos partes de historias que sí que nos interesaban. La labor ha sido ir mezclando las imágenes con lo que quieres contar.

P.- ¿Algún jugador de la época de Bernabéu ha participado?

R.- No. Esa fue la primera decisión importante que tomamos. Se renunció a las entrevistas. La Fundación del Real Madrid me ayudaba a ponerme en contacto con Gento, Amancio, Pirri… con los jugadores que quedaban de su época, pero me pareció que eso era un lenguaje mucho más televisivo. Empezar a contar una historia en blanco y negro y, de repente, poner a alguien de hoy en día hablando me parecía que rompía esa fábula que tiene el cine. Esta decisión la tomé muy al principio y sabíamos que lo íbamos a hacer sin entrevistas y sí con imágenes de archivo. No he grabado nada nuevo. Lo que he hecho ha sido un enorme puzzle de cosas que he ido encontrando con la voz de Luis Callejo como narrador.

P.- ¿Es Santiago Bernabéu uno de los grandes desconocidos de nuestra historia?

R.- Es un personaje que representa una época, con unos principios y una forma de hacer las cosas. Él creía muchísimo en la amistad, en la lealtad y en la palabra dada. Algunos de los fichajes los realizó con dinero que le prestaron sus amigos y luego se lo devolvió. A mí lo que me gusta es esa época que representa y esos valores que se han ido perdiendo.

P.- ¿Tendrían cabida sus valores en el fútbol de ahora?

R.- Yo creo que cada vez menos. Él siempre decía que lo importante era mantener ese espíritu amateur, jugar para pasarlo bien. Bernabéu jugó en la época en la que nadie cobraba por jugar, todo consistía en pasarlo bien y daba igual el resultado. Ellos se tomaban unas copas antes de los partidos y luego se iban a celebrar de juerga. En el documental dice en un momento dado que ‘el día que esto se convierta sólo en algo profesional, yo ya no seré patrón’.

P.- ¿Encarna Florentino Pérez los valores de Santiago Bernabéu?

R.- Yo creo que sí. Ha querido hacer un Real Madrid muy familiar. El ejemplo es Zidane, con el que ha resurgido la camaradería de Bernabéu. Para Bernabéu el Madrid es su familia, el no veía a los jugadores como empleados y sí como hijos. Les aconsejaba con quien se deben casar, les animaba a montar algún negocio para el futuro, le prohibió a Di Stéfano anunciar unas medias, le compró una casa cerca del estadio para que no se gaste dinero y comprase un coche… El estaba muy pendiente de los jugadores y los cuidaba de una manera muy paternalista. Yo creo que Florentino tiene un poco esa relación con el equipo.

P.- ¿Qué secreto de Bernabéu nos puede destacar?

R.- A mí lo que más me gusta son sus principios. Él era muy de lo que está bien está bien y lo que está mal está mal. No tenía gris. Me ha gustado descubrir la teoría de la jeta, una teoría que tenía él para los fichajes. Se basaba en la primera impresión. Veía un jugador y a los 10 minutos sabía si le gustaba o no. No sólo por el hecho de jugar bien o mal, sino también por el tipo de persona que era. Quería ver si iba a encajar bien en el vestuario y en su forma de hacer las cosas. Me ha gustado ver que era un hombre muy fiel a sus principios hasta las últimas consecuencias. Mi idea era hacer un documental muy humano, centrado en él.

P.- Entonces, ¿no es un documental sólo para madridistas?

R.- Es muy humano. La idea es mostrar una manera de hacer las cosas. Es para hombres, mujeres y niños. Habla de una época que muestra una vida. Se ve como se desarrolla la ciudad de Madrid junto al fútbol.

P.- ¿Qué le dijo Florentino cuando le presentó el proyecto?

R.- Lo primero que hice fue ir a ver a Florentino y le conté la idea. Le pareció muy bien, me puso en contacto con la Fundación del Real Madrid y ya empecé a trabajar con ellos para ver que documentación tenían. Luego el club ha sido muy respetuoso, me preguntaban de vez en cuando que tal iba y bueno, al final les ha gustado lo suficiente para poder estrenarlo en el propio estadio. Fue una de las cosas importantes que hizo junto a rodearse de muy buenos colaboradores, fichar a Di Stéfano, que revolucionó la forma de jugar, y apostar por la Copa de Europa.

P.- Cuando el club vio el resultado final, ¿qué ha dicho?

R.- Se lo enseñé y les gustó. Gracias a eso hemos decidido estrenarlo en el estadio. Les sorprendió gratamente, sobre todo como hemos retratado al hombre.

P.- ¿Qué nos vamos a encontrar en el Bernabéu el día del preestreno?

R.- Verlo en el estadio va a ser muy ilusionaste, ya que lo hizo él. Veremos una película de los primeros 70 años del siglo XX. Como evoluciona todo y como la gente vivía con unos valores que se han ido perdiendo.