Pepe sigue rencoroso con la afición del Madrid: “No creo que transmita entusiasmo”

Pepe ha vuelto a cargar contra la afición del Real Madrid. Su marcha después de 10 años le ha causado un golpe irreparable. No lo ha asimilado bien y eso que el club le ofreció seguir un año más. Sin embargo el central portugués sigue lanzando dardos sin parar contra la que fue su afición, esa que tanto elogió durante mucho tiempo.

Hace unos meses aseguraba que tenían que automotivarse en cada partido y ahora, en Turquía, ha criticado a la afición blanca porque “no transmiten entusiasmo al equipo”. En la rueda de prensa previa al choque contra el Oporto, Pepe, reconoció que fue feliz en el Madrid pero que su etapa allí había terminado. Ahora que está fuera ha empezado a criticar a la afición del club que tanto decía amar, fruto de su rencor por no haber podido continuar.

“Los hinchas del Besiktas son muy apasionados. Cuando estamos saliendo al campo siempre me sorprende el ruido que viene de las gradas. Tal vez la afición del Real Madrid se pueda enfadar conmigo por lo que voy a decir. La gente dice que los hinchas del Madrid transmiten entusiasmo al equipo, pero yo no lo creo. La realidad no es esa. El ambiente del Besiktas y del Real Madrid es muy diferente. En Turquía la gente ama este deporte. Siempre están pensando en fútbol. Después de los partidos el ruido se oye hasta la madrugada”, aseguró en la prensa turca.

Después de una década se marchó por la puerta de atrás, rajando de la entidad. A partir de ahí ha sido un no parar. Cogió carrerilla y ahora se ha crecido. La no renovación con el Madrid –terminó contrato en verano y no lo amplió– ha sido un palo importante para el ex madridista. De ahí que no pare de tirar pullas contra su anterior afición.